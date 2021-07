dogado ist ISO 27001 zertifiziert

Dortmund (ots) - Die dogado GmbH (http://www.dogado.de) hat als eines der ersten Webhosting-Unternehmen auf dem deutschen Markt die Zertifizierung nach der international gültigen Norm ISO/IEC 27001:2013 für ihre Kern-Produktplattform erhalten. dogado-Kunden erhalten damit eine unabhängige Bestätigung für die höchsten Sicherheitsstandards des Unternehmens. Weiterhin profitieren sie von sich laufend verbessernden Prozessen, wie beispielweise einer schnelleren und sicheren Neukundenverifizierung und nachweislich höheren Standards, was sich zum Beispiel durch weniger Spam-E-Mails in den Kunden-Postfächern bemerkbar macht.Einer der ersten Webhoster auf dem deutschen Markt mit zertifizierter PlattformDaniel Hagemeier, CEO der dogado group, freut sich mit dem ganzen dogado-Team: "Wir sind begeistert, dass wir die ISO-Zertifizierung nach ISO 27001 mit Bravour bestanden haben und damit einer der ersten Webhoster (http://www.dogado.de) auf dem deutschen Markt sind, dessen Produktplattform den weltweit anerkannten Standard schwarz auf weiß nachweisen kann. Unser in mehrtägigen Audits geprüftes Informationsmanagementsystem hebt sich damit deutlich von dem Wettbewerb ab."Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)Die Wertschöpfung des Cloud-Hosting-Anbieters ist in allen Bereichen maßgeblich von der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Informationsverarbeitung abhängig. Um dieser besonderen Bedeutung gerecht zu werden, hat die dogado GmbH ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) nach der international gültigen Norm ISO/IEC 27001:2013 aufgebaut. Mit der erfolgreichen Zertifizierung kann dogado nun die Wirksamkeit des (ISMS) objektiv und glaubwürdig nachweisen. Dieser weltweit anerkannte Standard definiert die Anforderungen, die an die Einführung, Umsetzung, Dokumentation und Verbesserung eines ISMS gestellt werden.Über die dogado groupDie dogado group ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hat Hauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Wien, Mödling und Dresden. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmen zunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der ersten deutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen.Mit 580 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting, easyname, Profihost, robhost und HEROLD unter ihrem Dach, betreut die Gruppe rund 300.000 Kunden und zählt zu den führenden Anbietern für Website- und Online-Marketing-Leistungen in Deutschland und Österreich.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dogado.groupPressekontakt:dogado GmbHJulia FrankeAntonio-Segni-Straße 11D-44263 Dortmundpresse@dogado.dewww.dogado.deOriginal-Content von: dogado GmbH, übermittelt durch news aktuell