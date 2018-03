dnata arbeitet Hand in Hand mit IBS zur Implementierung des iCargo-Systems

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -dnata, einer der weltweit größten Air Service Provider, hat einenVertrag mit IBS Software, dem führenden IT-Lösungsanbieter für dieglobale Luftfahrtindustrie, zur Implementierung deriCargo-Terminalbetriebssuite an all seinen Stationen abgeschlossen.Diese End-to-End-Lösung wird zu einer nahtlosen Abwicklung von dnatasweltweiten Luftfrachtbewegungen beitragen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121122/577929 )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653642/IBS_Software_dnata_Signing.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/653642/IBS_Software_dnata_Signing.jpg) )dnata ist das erste Bodenabfertigungsunternehmen, das einenglobalen Rollout von iCargo startet und all seine Operationen aufeiner gemeinsamen Plattform unter Anwendung einheitlicher Prozessevereinigt. Bis 2020 soll iCargo schrittweise über das gesamte Systemhinweg implementiert sein. Dann wird es von über 5.000 Mitarbeiternan 27 Stationen in 10 Ländern von den USA bis nach Australien genutztund nahtlos mit zahlreichen anderen Systemanwendungen innerhalb derIT-Landschaft des Unternehmens zusammenarbeiten."Wir sind stets bestrebt, einen herausragenden Service zu bietenund die Sicherheit und Effizienz zu verbessern. Mit iCargo alsTechnologieplattform sind wir überzeugt, dass wir agil bleiben unduns an die rasch wechselnden Bedürfnisse unserer Kunden auf derganzen Welt anpassen können", erklärte Bernd Struck, LeitenderVizepräsident von VAE Cargo & DWC Airlines Services, dnata."iCargo ist eine leistungsstarke, stabile und moderneIT-Plattform, die weithin als die am besten geeignete Lösung für dasErreichen eines grundlegenden Wandels in der Airline-Cargo-Industriegilt. Im Laufe der Jahre sind erhebliche Investitionen erfolgt, umeine solide Produkt-Roadmap für iCargo auszuarbeiten. Dabei sindkontinuierlich technologische Innovationen eingeflossen und es wurdeein kooperatives gemeinschaftliches Entwicklungsmodell aufgebaut. Ichbin überaus glücklich, dnata - eines der weltweit am schnellstenwachsenden Bodenabfertigungsunternehmen - als unseren neuesten Kundenbegrüßen zu dürfen und freue mich auf eine langfristige Partnerschaftzu gegenseitigem Nutzen", sagte Ashok Rajan, Leitender Vizepräsidentund Leiter von Airline Cargo Services, IBS Software.iCargo ermöglicht dnata die Automatisierung maßgeblichergeschäftlicher und operativer Funktionen wie unter anderemULD-Management, Qualitätsüberwachung und Mail-Management mit einereinzigen, nahtlos integrierten Plattform. Die Echtzeitverfügbarkeitoperativer Informationen durch iCargo wird praktisch umsetzbareErkenntnisse liefern, welche die Umsatzgenerierung und operativeEffizienz erheblich verbessern werden.Weitere Informationen zu IBS finden Sie unter:http://www.ibsplc.com.Pressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Bratati GhoshMarketingleiter bei IBSunter bratati.ghosh@ibsplc.comOriginal-Content von: IBS Software, übermittelt durch news aktuell