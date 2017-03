dm startet Online-Verkauf nach China

Cross-border E-Commerce: Der Tmall Flagship Store vondm-drogerie markt macht Eigenmarken und Qualitätsprodukte inChina verfügbar.Shanghai/China (ots) - Gestern startete der offizielle dmMarkenshop auf dem chinesischen Online-Marktplatz Tmall Global - demcross-border Ableger von Alibaba mit derzeit über 500 Millionenaktiven Käufern in China.Verantwortlich für den Launch und die fortlaufende Betreuung zeigtsich Web2Asia - eine 2006 in Shanghai von dem Österreicher GeorgGodula gegründete E-Commerce Agentur und Technologiefirma. Zusammenmit dm?s deutscher Agentur oddity und Alibaba Tmall arbeiteteWeb2Asia knapp ein Jahr an den Launch-Vorbereitungen.Zwtl.: Milchpulver & EigenmarkenBereits in der Softlaunch-Phase von Dezember 2016 bis Februar 2017war der dm Flagship Store auf Tmall Global zum größten Drogeriemarktaus Deutschland auf Tmall im Sinne von Umsatzvolumen aufgestiegen.Der Shop vertreibt derzeit die dm Eigenmarken Balea, DONTODENT,Prinzessin Sternenzauber und DAS gesunde PLUS in den KategorienKosmetik, Zahnpflege sowie Pflegeprodukte undNahrungsergänzungsmittel für Kinder. dm ist zudem einer von nur dreiautorisierten Weiterverkäufern von Aptamil Baby Milchpulver aufTmall. Zusammen mit dm?s vier Eigenmarken ist nun auch Aptamilchinesischen Konsumenten über cross-border E-Commerce und mithöchsten deutschen Qualitätsstandards verfügbar.Zwtl.: 16.000 Interessierte bei Live StreamingDer Launch wurde von Alibaba durch diverse Kampagnen sowieunabhängige Meinungsbildner für Pflegeprodukte überFernsehshopping-Sendungen online begleitet. Bis zu 16.000 chinesischeKonsumenten verfolgten simultan das einstündige Live Streaming Eventauf dm?s Tmall Global Shop um 20 Uhr Ortszeit. Bis Tagesende wurdenmehrere tausend Bestellungen abgewickelt. Diese werden derzeit vonDSV, einem langjährigen Logistikpartner von dm, gepackt und direktaus Deutschland von Alibaba?s Logistikarm Cainiao innerhalb von fünfbis sieben Tagen an die Käufer in China zugestellt."Wir sind dm und oddity zu ungemein großem Dank verpflichtet, fürdas Vertrauen, mit uns diesen großen Schritt zu wagen", sagt GeorgGodula, Geschäftsführer von Web2Asia, einem der führenden Anbieterfür China cross-border E-Commerce. "Weiterer Dank gilt unseremgesamten Team in Shanghai und Peking sowie unseren Partnern vonAlibaba Tmall und Cainiao", fügt der gebürtige Vorarlberger hinzu.Über dm-drogerie markt Die [dm-drogerie markt GmbH & Co. KG](http://www.dm.de/) ([www.dm.de] (http://www.dm.de/)) ist eindeutsches Handelsunternehmen im Drogeriesegment. dm-drogerie marktunterhält 3.349 Filialen, beschäftigt 56.537 Mitarbeiter und istdamit der größte Drogeriekonzern in Europa. Mit einem Umsatz von mehrals sieben Milliarden Euro erreichte dm in Deutschland imGeschäftsjahr 2015/2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum desVorjahres ein Umsatzplus von sieben Prozent oder 633 Millionen Euro.In den anderen elf europäischen Ländern seines Verbreitungsgebietserzielte dm im zurückliegenden Geschäftsjahr deutliche Mehrerlöse underreichte kumuliert einen Umsatz von rund 9,71 Milliarden Euro.Zwtl.: Über Web2Asia[Web2Asia] (http://www.web2asia.com/) ([www.web2asia.com](http://www.web2asia.com/)) ist eine mehrfach ausgezeichnete DigitalAgentur und ein Full-Service E-Commerce Dienstleister in Shanghai,China. Der Gründer und derzeitige Geschäftsführer ist derÖsterreicher Georg Godula. Web2Asia setzt für westlicheMarkenunternehmen E-Commerce Shops auf den größten chinesischenOnline-Marktplätzen wie Tmall oder Jing Dong auf und betreibt siefortlaufend mit einem Full-Service Angebot. Das Unternehmen wurdekürzlich als "Star-Rated" Tmall Partner ("TP") von Alibabaausgezeichnet und wird von Tmall Global für cross-border E-CommerceDienstleistungen nach China empfohlen.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Georg Godula, Geschäftsführer Web2Asiageorge.godula@web2asia.com, www.web2asia.comTel. +86-18616559415 (Chinesische Zeitzone beachten)Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/296/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: dm drogerie markt GmbH, übermittelt durch news aktuell