dm-drogerie markt und PAYBACK verlängern Partnerschaft (FOTO)

Karlsruhe, München (ots) -dm-drogerie markt und PAYBACK verlängern die seit 19 Jahrenbestehende Partnerschaft um weitere sechs Jahre. Mehr als 31Millionen aktive Kunden in Deutschland nutzen das Bonusprogramm, zudem sich mittlerweile 30 stationäre Händler und 650 Online-Anbieterzusammengeschlossen haben. "PAYBACK ist ein sehr erfolgreichesProgramm, an dem dm maßgeblich mitgewirkt hat. Wir werden weiterhinauf diese Partnerschaft setzen - ganz im Sinne unserer Kunden",erläutert Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dmdie Entscheidung für die Vertragsverlängerung."Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit und darauf,nächstes Jahr gemeinsam mit dm 20 Jahre Partnerschaft feiern zukönnen", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger nach derVertragsunterzeichnung. "Die Entscheidung von dm-drogerie markt,unsere Partnerschaft langfristig weiter auszubauen, zeugt vomVertrauen in unser Programm, unsere Daten- und Digitalexpertise unddie Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Ziel ist es, den Mehrwertfür die Kunden und für dm als Partner weiter zu steigern", so Bruggerweiter.Über dm-drogerie markt:Täglich kaufen rund 1,9 Mio. Kunden in einem der fast 2.000dm-Märkte in Deutschland ein. Das Sortiment des beliebtestendeutschen Drogeriemarkts und besten Händlers im deutschenLebensmittelhandel bietet in den dm-Märkten mit 12.500 Artikeln eineumfassende Auswahl drogistischer Produkte. Das Angebot umfasstGesichts- und Körperpflege, dekorative Kosmetik und Düfte, Produkteaus dem Bereich gesunde Ernährung sowie Haushalt, Hygiene, Foto,Gesundheit und Tiernahrung. Besonders gefragt bei den Kunden sind dietextilen Angebote für Babys und Kleinkinder. Laut KundenmonitorDeutschland schätzen die Konsumenten zudem die kompetente Beratungdurch die geschulten dm-Mitarbeiter in den Märkten. Seit 2015 bietetdm auf dm.de mehr als 17.000 Produkte ebenfalls zum günstigenDauerpreis an.Über PAYBACK:PAYBACK ist das weltweit führende Multipartner-Bonusprogramm, dasalleine in Deutschland schon von 31 Millionen Kunden begeistertgenutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACKPartnerunternehmen nach dem Prinzip "Ein Programm - viele Partner"Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einenerheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werdenvon den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil inWertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App inden Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Couponsaktivieren und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 8,5 Mio.Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps inDeutschland.