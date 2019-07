dm-Marken für ökologische Nachhaltigkeit und Engagement erneut als GREEN BRANDS Germany ausgezeichnet (FOTO)

Nürnberg (ots) -Bereits zum vierten Mal - seit 2012 - wurden die beiden dm-MarkenALANA und alverde NATURKOSMETIK von einer unabhängigen Jury als GREENBRANDS Germany ausgezeichnet, dmBio zum zweiten Mal. Die dm-Markenwurden in der Karlsruher Unternehmenszentrale für ihren Einsatz inden Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgezeichnet. DasZertifikat mit Gütesiegel überreichte Norbert Lux (CEO der GREENBRANDS Organisation GmbH an die Markenverantwortlichen AlexanderDiefenbacher (alverde NATURKOSMETIK), Elena de Punzio (ALANA), NinaZikmund (ALANA), Kerstin Rühl (ALANA), Marlene Jonas (dmBio),Christian Kluge (dmBio) sowie Stefanie Schönherr(Produktmanagement/Nachhaltigkeit).Mit dem GREEN BRANDS Gütesiegel werden Marken geehrt, dienachweisbar ökologische Nachhaltigkeit praktizieren und diese zurBewusstseinsbildung nach innen und außen transparent leben sowiekommunizieren. Die drei dm-Marken engagieren sich über dieProduktentwicklung hinaus für ökologisch nachhaltige Themen. ALANAbietet Kunden beispielsweise mit dem "Pfad-Finder" die Möglichkeit,die Lieferkette des Produkts transparent nachzuvollziehen und dieMenschen dahinter kennenzulernen. alverde NATURKOSMETIK verwendet fürdie Produktion der Produkte nachhaltige Inhaltsstoffe, wie z.B.Sheabutter aus Burkina Faso, wo die Sammlerinnen der Sheanuss mitfairen Löhnen und sozialen Projekten unterstützt werden. Die dm-MarkedmBio bietet ihren Kunden hochwertige Biolebensmittel, viele davon inNaturland oder Demeter Qualität. Damit fördert dmBio den Ausbau derökologischen Landwirtschaft.GREEN BRANDSGREEN BRANDS ist eine internationale, unabhängige und selbständigeMarkenbewertungs-Organisation, die ökologisch nachhaltige Markenauszeichnet und das GREEN BRANDS Gütesiegel verleiht.Das weltweit einzigartige, dreistufige Verfahren zur Auszeichnungwird zusammen mit dem internationalen wissenschaftlichenNachhaltigkeitsinstitut SERI (Wien) sowie hochrangigen undhochkompetenten Jury-Mitgliedern in zweijährigem Turnus durchgeführt.GREEN BRANDS agiert neben Deutschland und Österreich auch in derSchweiz, in Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik undhat nach über 450 Validierungen bereits rund 170 Markenausgezeichnet.Kontakt:Norbert L u xGREEN BRANDS Organisation GmbHTel. +49 (0)911 97 99 599E-Mail: office@green-brands.orgWebsite: www.Green-Brands.orgOriginal-Content von: Green Brands, übermittelt durch news aktuell