djp-Einsendeschluss 15. Juli - neu: HSBC initiiert Deutschen Journalistenpreis Weltwirtschaft

Frankfurt am Main (ots) - Namhafte Unternehmen aus verschiedenenBranchen prämieren als Partner des DEUTSCHEN JOURNALISTENPREISESWirtschaft | Börse | Finanzen (djp) jährlich herausragende Beiträgezu Themen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt. Mit Unterstützung vonClariant, Daimler, DWS, der Pictet-Gruppe und Randstad lobt derVeranstalter "The Early Editors Club" (TEEC) Preise für die GebieteBildung & Arbeit, Innovation & Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik,Bank & Versicherung sowie Vermögensverwaltung aus.Neu hinzu kommt 2018 der von HSBC Deutschland initiierte "djpWeltwirtschaft" für Beiträge über die weltweitenWirtschaftsentwicklungen und -strukturen im Zeichen derGlobalisierung. "Journalistische Qualität zu fordern und zu fördern,ist ein Gebot der Stunde", begründet Carola von Schmettow,Vorstandsvorsitzende von HSBC Deutschland, ihr Engagement für dendjp. "In der Weltwirtschaft erleben wir zur Zeit Umbrüche, für derenVerständnis wir auf die seriöse Recherche und Analyse kompetenterRedakteure angewiesen sind."Darüber hinaus schreibt der TEEC den djp Offenes Thema aus, derBeiträge über alle anderen Wirtschaftsbereiche erfasst. In denThemenbereichen "Bank & Versicherung" und "Vermögensverwaltung" lobtdie Fidor Bank zudem einen Sonderpreis "Fintech" aus.Bis zum 15. Juli können preiswürdige Artikel aus deutschsprachigenPrint- und Online-Medien von den Autoren eingereicht oder von Lesernempfohlen werden. Zugelassen sind alle journalistischenTextgattungen, von Kommentar und Glosse über Exklusivmeldungen,ausführliche Reportagen und Analysen bis hin zu großenTitelgeschichten, Serien und Interviews. Bewerbungen und Empfehlungenkönnen online auf www.djp.de eingegeben werden.Das Gesamtpreisgeld 2018 beträgt 36.000 Euro. Für jedes der siebenThemengebiete sind 5.000 Euro ausgelobt: 2.500 Euro für denPreisträger und je 500 Euro für bis zu fünf weitere Nominierte. Hinzukommen 1.000 für den Sonderpreis. Ein Fünftel der Preisgelder fließtan gemeinnützige Zwecke: Die Preisträger und Nominierten erhaltenneben ihrer persönlichen Prämie das Recht, eine gemeinnützigeOrganisation zu benennen, die die djp-Partner daraufhin mit einerSpende unterstützen. Seit der ersten djp-Verleihung 2007 wurden soinsgesamt 113.900 Euro an mehr als 150 Organisationen überwiesen.Preisverleihung und djp-Party am 20. September in FrankfurtZur Bekanntgabe der Preisträger findet am Donnerstag, den 20.September, in Frankfurt am Main "die journalistenparty" statt, zu derwieder mehr als 200 Gäste erwartet werden. Eintrittskarten für dasjährliche Top-Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftspresse könnenonline auf www.djp.de bestellt werden. Journalisten haben freienEintritt, für Wirtschaftsvertreter gilt ein Frühbucherrabatt beiKartenbestellung bis zum 15. August.Hochrangige Jury - anonymisiertes AuswahlverfahrenDer rund 60-köpfigen djp-Jury gehören Herausgeber, Chefredakteureund Ressortleiter der führenden Wirtschaftsmedien aus Deutschland,der Schweiz und Österreich an. Seitens der Wirtschaft undWissenschaft engagieren sich neben Vertretern der djp-Partnerhochrangige Repräsentanten von Verbänden, Unternehmen und Hochschulenin den einzelnen Themen-Jurys. Die Juroren erhalten alleWettbewerbsbeiträge in anonymisierter Form. Je Themengebietnominieren sie bis zu sechs Artikel, und zwar drei aus der Kategorietagesaktuelle Medien und drei aus periodischen Medien. Von diesensechs Beiträgen prämieren sie einen mit dem djp.Die Juryentscheidungen werden schrittweise veröffentlicht. Am 6.September werden die Namen der Journalisten bekannt gegeben, die mitmindestens einem Beitrag die Finalrunde erreichen. Ab dem 13.September sind auf www.djp.de diejenigen Artikel einsehbar, die dieJury für den djp nominiert. 2017 nahmen 327 Journalisten aus 77Medien teil. Gefördert wird der djp von E.ON, Frankfurt Main Finance,news aktuell, Business Wire, rmtv und der K&K Verlagsanstalt."The Early Editors Club" (TEEC), der Veranstalter des djp, ist einNetzwerk für Journalisten und Wirtschaftsvertreter zumInformationsaustausch und zur Förderung des Qualitätsjournalismus.Pressekontakt:Volker NorthoffThe Early Editors Club (TEEC)Frankfurt/MainTelefon: 069 / 40 89 80-00Telefax: 069 / 40 89 80-10E-Mail: info@early-editors.deOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuell