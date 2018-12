diplomatenviertel: Michaela Kolster trifft Jeremy Issacharoff - Sonntag, 9. Dezember, 13.00 Uhr

Bonn (ots) - Das "diplomatenviertel" ist ein neues, innovativesInformationsformat bei phoenix. Es bietet dem Zuschauer eineaußergewöhnliche Perspektive auf Deutschland. In dem 30-minütigen"Reportage-Talk-Format" entsteht das jeweilige Deutschland-Bildanderer Nationen aus dem Blickwinkel des in Deutschlandakkreditierten Botschafters - ein "Außenbild unserer Gesellschaft,jedoch aus unserer Mitte heraus betrachtet.In einer Welt des schnellen Informationsaustausches verschwimmenGrenzen. Entfernungen zwischen Menschen und Gesellschaftenschrumpfen. Die vernetzte Welt des Internets macht es zwar möglich,dass wir virtuell an jedem Ort der Welt sein können. Durch nichts zuersetzen bleiben jedoch die reale Erfahrung und die persönlicheBegegnung.Seit Jahrhunderten bauen Staaten in ihren Beziehungen zu anderenLändern auf die Wirkung des persönlichen Dialogs. Die Diplomatiebasiert auf der Präsenz eines Interessenvertreters im jeweiligenGastland. Der Botschafter vertritt das eigene Land in der Fremde undberichtet über sein Gastland im Heimatland. Er prägt somit das Bilddes Gastlandes in seiner Heimat."diplomatenviertel" möchte seinen Zuschauern diesen Blick desbesonderen, dauerhaften Gastes weitergeben. Es zeigt denFernsehzuschauern in Deutschland auf, wie ein Israeli, ein Russe, einBrite, ein Franzose, ein Chinese usw. unser Land sehen und wie sie esbeurteilen. "diplomatenviertel" begleitet die Botschafter in ihremAlltag zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Normalität unddiplomatischem Parkett.Gleichzeitig will das Format zeigen, welches Deutschlandbild inden jeweiligen Ländern besteht, wie unterschiedlich oder einheitlichdieses Bild ist. Und es möchte - über das Gespräch mit denBotschaftern - Stärken und Schwächen der deutschen Gesellschaftaufzeigen. Dabei fragt "diplomatenviertel" nach denAlltagserfahrungen und den politisch-gesellschaftlichen Prozessen.http://ots.de/VY1PUHPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell