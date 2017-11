Mit digitaler Exzellenz zu Wettbewerbsvorteilen und Wachstum: Partnerschaft zwischen Staufen.Inova und Patrimonium Private Equity

Wollerau (ots) - Mit dem PSI-Digital Readiness Check für KMU inder DACH-Region bieten das Beratungsunternehmen Staufen.Inova undPatrimonium Private Equity ein innovatives Analysetool, um diedigitale Fitness einer Gesellschaft im Rahmen einer Private EquityAkquisition zu prüfen und Wertschöpfungspotenziale zu eruieren.Immer mehr mittelständische Unternehmen verbessern dank derfortschreitenden Digitalisierung ihre Prozesse und erhöhen damit ihreunternehmerischen Potenziale. Der Digital Readiness Check ist einstrukturiertes mehrstufiges Verfahren, das die aktuelle digitaleLeistungsfähigkeit ermittelt. Damit werden die Potenziale fürOperational Excellence und Wachstum offengelegt, welche in der Folgemit erhöhter Digitalisierung in der Produktion, im Verkauf oder imSupply Chain Management erschlossen werden können. Als Resultaterhalten Unternehmen eine aussagekräftige Analyse, die hilft, auf demWeg zur Industrie 4.0 strategische Leitlinien präzis zu formulieren.Digital Readiness ist ein Schlüsselfaktor, um die Prosperitäteines Unternehmens im 21. Jahrhundert zu gewährleisten. Durchdigitale Transformation in Kombination mit einer aktiven Rolle imRahmen von Konsolidierungsprozessen können Unternehmen (in Form einerBuy-and-Build-Strategie) zudem schneller, grösser und effizienterwerden und dadurch ihre Marktposition nachhaltig stärken.Über Staufen.Inova: Lean Management und Supply Chain Managementaus einer HandDie Staufen.Inova AG zählt zu den führenden internationalenBeratungsunternehmen für Lean Management und Supply Chain Management.Das Credo "Erfolgreich aus der Schweiz" ist dabei täglich gelebtePraxis, um die Wertschöpfungs- und Managementprozesse der Kunden zuoptimieren sowie ihre Innovations- und Entwicklungsaktivitäten agilauszurichten.Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Gestaltung erfolgreicherWertschöpfungsketten hilft Staufen.Inova den Unternehmen dabei, einendeutlichen Wettbewerbsvorsprung zu erzielen. Dies gilt sowohl fürinterne Abläufe als auch für firmenübergreifende Prozesse wie dieZusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Logistikpartnern.Auf dem Weg zu Industrie 4.0 wird mit Lean Management darüberhinaus ein solides Fundament gelegt. Zusätzlich steht mit demSchwesterunternehmen Staufen.Digital Neonex jederzeit ergänzendesExpertenwissen für den Wandel zum digitalen Unternehmen zurVerfügung.International agierenden Unternehmen bieten die mehr als 300Mitarbeitenden der Staufen-Gruppe auf vier Kontinenten an denStandorten Deutschland, Schweiz, Italien, Polen, TschechischeRepublik, Slowakei, Ungarn, China, Brasilien und Mexiko auch lokaleUnterstützung an.Weitere Informationen unter www.staufen-inova.chÜber Patrimonium: erfolgreiche SchweizerVermögensverwaltungsgruppePatrimonium Asset Management fokussiert sich auf Investitionen inImmobilien, die Finanzierung mittelständischer Unternehmen mitPrivate Debt und Private Equity sowie Anlagen im BereichInfrastruktur. In den letzten 15 Jahren hat das Private Equity Teamin mehr als 20 Transaktionen über CHF 300 Millionen Eigenkapitalinvestiert. Patrimonium Private Equity fokussiert sich auf Branchenmit guten Buy-and-Build-Opportunitäten (Branchenkonsolidierungen)gestärkt durch die Förderung der Digitalisierung. Insgesamt verwaltetPatrimonium mit rund 50 Mitarbeitern an drei Standorten in derSchweiz rund CHF 3 Milliarden.Pressekontakt:Staufen.Inova AGVerenastrasse 378832 Wollerau, SchweizThomas SpiessTel.: +41 44 786 33 11t.spiess@staufen-inova.chPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrClaudia ThöringMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 82Tel. mobil +49 170 215 01 46claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen.Inova, übermittelt durch news aktuell