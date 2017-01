"In den digitalen Zukunftsindustrien hat Deutschland zu wenig zu melden" / Buchautor Christoph Keese im Video-Interview mit Porsche Consulting

Stuttgart (ots) - Deutsche Industrie- und Wirtschaftsunternehmensind bei der digitalen Transformation in einigen Branchen imRückstand, bilanziert Christoph Keese. "Mit den Technologien des 21.Jahrhunderts haben deutsche Unternehmen bisher noch keinen weltweitdurchschlagenden Erfolg", sagt Keese im Video-Interview mit derManagementberatung Porsche Consulting. Der Wirtschaftswissenschaftlerund Journalist, im Medienkonzern Axel Springer SE verantwortlich fürdie Digitalisierung, hat die deutsche Wirtschaft einem Praxistestunterzogen.Das persönliche Urteil von Keese ist hart: "Wir können alles außerdigital. In diesen Zukunftsindustrien hat Deutschland bisher viel zuwenig zu melden." Viele deutsche Produkte seien als Maschinenmechanisch gut, "aber digital und von der Benutzeroberfläche hergelinde gesagt eine Katastrophe". Der Buchautor ("Silicon Germany")sieht dringenden Bedarf für Veränderungen: "Gerade traditionsreicheHersteller müssen verstehen, dass die mechanische Qualität einesProduktes wichtig ist, aber nicht ausreichend, um heutzutage einenProdukterfolg zu erreichen."Das vollständige Interview ist abrufbar auf der Websitewww.porsche-consulting.de.Die Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen, ist eineTochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG, Stuttgart. Sie wurde 1994 gegründet, begann damals alsvierköpfiges Team und beschäftigt heute mehr als 380 Mitarbeiter. Dasinternational agierende Unternehmen hat vier Auslandbüros in Mailand,São Paulo, Atlanta und Shanghai. Porsche Consulting zählt zu denführenden Beratungsgesellschaften in Deutschland. Unter dem Leitmotiv"Strategisch denken, pragmatisch handeln" betreuen die Beraterweltweit Konzerne und mittelständische Unternehmen aus derAutomobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- undAnlagenbau. Weitere Klienten kommen aus demFinanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrie und dem Handelsowie aus der Baubranche.Pressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenDeutschlandTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deInternet: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell