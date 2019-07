Auch im digitalen Zeitalter: Beschäftigte persönlich unterweisen

Hamburg (ots) - Um gefährlichen Fehlern im Berufsalltagvorzubeugen, müssen Unternehmen ihren Beschäftigten regelmäßigvermitteln, worauf es für das sichere und gesunde Arbeiten imjeweiligen Job ankommt. Dabei können digitale Lernprogramme undandere elektronische Medien helfen. Trotzdem bleibt der persönlicheAustausch bei der gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisung auch imdigitalen Zeitalter grundsätzlich unverzichtbar, informiert dieBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege(BGW).Medien allein reichen nichtDigitale Medienangebote haben auch bei ArbeitsschutzthemenHochkonjunktur. "Sie können dort einiges zur Wissensvermittlung und-prüfung beitragen und darüber hinaus motivierend wirken", erklärtBernd Fischer, Präventionsexperte der BGW."Auch bei der Unterweisung lassen sich digitale Elemente miteinsetzen", so Fischer. Aber in der Regel behandeln Videos,Lernprogramme und andere elektronische Medien die jeweiligen Themenunabhängig von der individuellen Situation im einzelnen Betrieb."Deshalb reichen sie als alleinige Mittel für die Unterweisung nichtaus", erläutert der Experte.Persönlicher Austausch unverzichtbarNach dem Arbeitsschutzgesetz muss die Unterweisung eigens auf denkonkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich zugeschnitteneAnweisungen und Erläuterungen umfassen. Das können digitale Angebotekaum leisten.Die Unterweisung lebt vom persönlichen Austausch, wie Fischerbetont: "Dort kann man Dinge vor Ort zeigen und gegebenenfallsgemeinsam ausprobieren, auf Besonderheiten hinweisen und Fragen derBeschäftigten klären." Für manche Themen ist die Pflicht zurmündlichen Unterweisung sogar in Verordnungen festgeschrieben. Dasbetrifft beispielsweise den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffenund mit Gefahrstoffen.Nach der Unterweisung muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberindarauf achten, dass die Anweisungen tatsächlich verstanden wurden undumgesetzt werden. Auch das lässt sich nicht online erledigen.Mehr erfahrenDas Themenspektrum für Unterweisungen ist so breit wie dasSpektrum der verschiedenen Aufgaben in der Arbeitswelt. Eine ersteUnterweisung muss grundsätzlich immer dann stattfinden, wenn etwasneu ist: Das kann beispielsweise eine Tätigkeit, ein eingesetztesGerät oder ein Arbeitsablauf sein. Zu den weiteren Anlässen gehörenUnfälle oder Beinaheunfälle. Außerdem müssen Unterweisungenregelmäßig wiederholt werden.Nach der DGUV Vorschrift 1 sind die Beschäftigten mindestenseinmal jährlich zu unterweisen, Jugendliche nach demJugendarbeitsschutzgesetz sogar mindestens halbjährlich. Dabei könnenverschiedene Methoden kombiniert und zum Teil abgewechselt werden.Ebenfalls wichtig: Die Unterweisungen müssen im Betrieb dokumentiertwerden.Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit verschiedenenAngeboten zum Thema. Informationen dazu gibt sie in ihrem Leitfaden"Unterweisen im Betrieb". Zu finden ist dieser unterwww.bgw-online.de, Suche: 04-07-004.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitereaktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 Millionen Versicherte in mehrals 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Mareike BergerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell