Den digitalen Binnenmarkt sicherer machen

Berlin (ots) - +++ TÜV-Agenda für Vertrauen und Sicherheit in derEuropäischen Union +++ Digitalisierung erfordert Reformen zahlreicherEU-Gesetze +++ TÜVMeetUp zur Europawahl 2019Der TÜV-Verband hat anlässlich der Europawahl im Mai 2019 seine"Agenda für Sicherheit und Vertrauen im digitalen Binnenmarkt"vorgestellt. "Das neue EU-Parlament muss aktiv daran mitwirken, eineneuropäischen Weg der Digitalisierung zu definieren", sagte Dr.Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV). "Imdigitalen EU-Binnenmarkt müssen Sicherheit und Vertrauen oberstePriorität haben." Die Digitalisierung führe dazu, dass die EU ihreGesetzgebung in vielen Bereichen modernisieren muss. Bühler: "Nachder Datenschutz-Grundverordnung, dem Cybersecurity Act oder derumstrittenen Urheberrechtsreform müssen die EU-Parlamentarier unteranderem Regelungen für die Produktsicherheit im Internet of Things(IoT), die vernetzte Mobilität oder die ethische Anwendung vonKünstlicher Intelligenz in Angriff nehmen." Der TÜV-Verband hat seineForderungen für die kommende Legislaturperiode in den zentralenPolitikfeldern formuliert:Vernetzte MobilitätDie technische Überwachung muss mit der Digitalisierung Schritthalten. Dafür brauchen die Prüforganisationen einendiskriminierungsfreien Zugang zu sicherheitsrelevanten Fahrzeugdatenund der entsprechenden Software. Prüfvorschriften für dieHauptuntersuchung müssen bereits in der Typgenehmigung angelegt sein.Der Zugang zu den Daten sollte über herstellerunabhängige,cloudbasierte Datentreuhänder erfolgen. Für den hoch automatisiertenVerkehr der Zukunft müssen unter anderem Regelungen wie dieRichtlinie zur technischen Überwachung angepasst werden, um Fahrzeugesicher auf die Straße zu bringen und einen sicheren Betriebgewährleisten zu können. Nicht zuletzt muss sich die zunehmendeAutomatisierung in der Fahrausbildung niederschlagen. AngehendeAutofahrer müssen den Umgang mit modernen Assistenzsystementrainieren.CybersecurityAngesichts der anhaltenden Bedrohung durch wirtschaftlich oderpolitisch motivierte Cyberangriffe sind weitere Anstrengungennotwendig. Ein wichtiges Ziel ist es, dass nur noch digital sichereProdukte in der EU auf den Markt kommen. Dafür muss der europäischeProduktsicherheitsbegriff neu definiert werden. In Zukunft muss nebender funktionalen Sicherheit auch die digitale Sicherheit festerBestandteil eines Produkts sein. Das ist notwendig, weil im Internetof Things zunehmend Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Spielzeug oderFahrzeuge vernetzt und digital gesteuert werden. Der CybersecurityAct (CCA) weist zwar in die richtige Richtung. Jetzt müssen dieeinzelnen Produktregulierungen angepasst werden und konsequent aufden CCA verweisen.Künstliche IntelligenzDer EU-Rechtsrahmen berücksichtigt Künstliche Intelligenz (KI) undihre Auswirkungen bisher nur unzureichend. Es fehlen Standards,Methoden und Prüfszenarien, um die Sicherheit KI-basierterAnwendungen bewerten zu können. Digitale Sicherheit, Datenschutz oderauch Diskriminierungsfreiheit von KI-Systemen müssen schrittweise indie EU-Gesetzgebung Eingang finden. Das betrifft unter anderem den"New Legislative Framework", in dem die grundlegendenSicherheitsanforderungen an bestimmte Produkte festgelegt werden.KI-Systeme sollten in Abhängigkeit von ihrem Risikoniveau geprüftwerden und bei Bedarf von unabhängigen Stellen überwacht werden.Neutrale Prüforganisationen brauchen dafür Zugang zu KI-relevantenDaten.Umwelt- und KlimaschutzDie Abgasuntersuchung muss mit der Entwicklung moderner Motoren-und Abgasreinigungstechnologie Schritt halten. Dafür müssen in derentsprechenden EU-Richtlinie wissenschaftlich fundierte Grenzwerteund effiziente Messverfahren definiert werden. Darüber hinaus ist imRahmen der Abgasuntersuchung die Messung weiterer Luftschadstoffenotwendig. Das betrifft insbesondere die Ermittlung desStickoxidausstoßes von Diesel-Fahrzeugen. Dringender Handlungsbedarfbesteht in der EU bei der Bekämpfung von Manipulationen an derAbgasnachbehandlung, zum Beispiel der Unterbindung derAdblue-Einspritzung.Die Forderungen und Handlungsempfehlungen des TÜV-Verbands fürzehn Politikfelder von der Handelspolitik über die Produktregulierungbis zur Weiterbildung für die kommende Legislaturperiode desEuropäischen Parlaments sind abrufbar unter:www.vdtuev.de/europawahl-2019Über die Herausforderungen in der EU diskutieren wir bei einemTÜVMeetUp mit den Spitzenkandidatinnen der SPD, Dr. Katarina Barley,und der FDP, Nicola Beer, sowie Hildegard Bentele (CDU) und Dr.Hannah Neumann (Grüne). Moderator ist Dr. Joachim Bühler,Geschäftsführer des TÜV-Verbands.Die Veranstaltung findet statt am Montag, 8. April 2019 von 12.00- 14.00 Uhr, im Telefónica Basecamp in Berlin-Mitte. 