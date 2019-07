Die digitale transformation verändert die dynamik in den vorständen - CIO mit starker position, effektivste führungskraft für veränderung zu werden

Eine aktuelle Studie von Financial Times (FT) Focus, unterstütztvon Apptio, zeigt: In Deutschland führt die Bereitstellung vonIT-Investitionen für neue digitale Technologien zu den heftigstenMeinungsverschiedenheiten zwischen CIO und CFOMünchen (ots/PRNewswire) - Apptio, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2518026-2&h=640744157&u=http%3A%2F%2Fwww.apptio.com%2F&a=Apptio%2C+Inc)., Software für beschleunigte Digitale Transformation,veröffentlichte heute eine Studie dazu, wie die wirtschaftlichenEffekte der IT und der Druck zu digitaler Transformation dieDynamiken in den Vorständen beeinflussen und CIOs als effektivsteFührungskräfte für Veränderungen positionieren.Die Studie 'Disruption in the C-suite: How the digitaltransformation imperative is changing CxO dynamics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2518026-2&h=652519851&u=https%3A%2F%2Fwww.apptio.com%2Fresources%2Fresearch-reports%2Fdisruption-c-suite-how-digital-transformation-imperative-changing-cxo&a=Disruption+in+the+C-suite%3A+How+the+digital+transformation+imperative+is+changing+CxO+dynamics)'wurde in Zusammenarbeit mit Financial Times (FT) Focus erstellt, einunabhängiger Geschäftsbereich für 'Thought Leadership' der FinancialTimes. Die Ergebnisse zeigen: Die Digitale Transformation, die in sogut wie allen Unternehmen und Industrien stattfindet, bedeutet, dassAgilität, Überzeugungskraft und Daten die neue IT-Währung sind."Die Digitalisierung verändert grundlegend das IT-Betriebsmodell,und das bedeutet, dass CIOs und CFOs zusammenarbeiten müssen", sagtSunny Gupta, CEO von Apptio. "Die Führungskräfte aus diesen Bereichenmüssen neue Bereitstellungsmodelle wie Cloud und agile Methodenbeschleunigen, Technologieinvestitionen zur Förderung vonInnovationen optimieren und finanziell flexibler werden fürressourcenbezogene Entscheidungen, die auf die Geschwindigkeit derUnternehmensentwicklung ausgerichtet sind."Die Studie zeigt, dass Initiativen für Digitale Transformation zueiner neuen Art und Weise der Zusammenarbeit in den Vorstandsetagengeführt haben. Zudem ist unternehmensweit das Vertrauen in dieIT-Organisation gestiegen. Allerdings zeigt die Studie auch, dass dieGrenzen der Verantwortungsbereiche aufgeweicht werden, es entstehenSpannungen zwischen IT und Finanzwesen, und CIOs spielen einekritische Rolle bei organisatorischen Veränderungen für nachhaltigesWachstum."Technische Führungskräfte sind in einer stärkeren Position,Veränderungen in der Organisation voranzutreiben: ihre Prioritätenverschieben sich und sie verfolgen einen agileren Ansatz in derIT-Strategie", sagt Sean Kearns, Editorial Director bei FT Focus."Kundenerwartungen und der dazugehörige Handlungsdruck in denGeschäftsbereichen verändern die Dynamiken in den Vorständen."Strategie auf HochtourenMehr als die Hälfte (56%) der Unternehmen, die sich der digitalenTransformation verschrieben haben, geben an, dass sie einen agilen,flexiblen strategischen Ansatz verfolgen, der sich ständigweiterentwickelt basierend auf neuen Erkenntnissen von Kunden und ausden Geschäftsbereichen. Technologische Führungskräfte sind bestrebt,Wachstum durch Innovation voranzutreiben. Zugleich gehen sie davonaus, dass sie in den nächsten drei Jahren fast den gleichen Aufwandbetreiben werden, um Veränderungen im Geschäftsmodell zu ermöglichenmit dem Ziel, das notwendige Wachstum mit dem Betrieb bestehenderIT-Systeme in Einklang zu bringen.Die neue FührungsetageMehr als zwei Drittel (68%) der Befragten weltweit sind derMeinung, dass die digitale Transformation die Zusammenarbeit zwischenden Führungskräften in der Vorstandsetage bei der Entwicklung neuerProdukte und Dienstleistungen verbessert hat. Doch 47 Prozent aus demoberen Management sagen auch, dass die Digitale Transformation dieGrenzen zwischen den Rollen und Verantwortlichkeiten verwischt. Dasbedeutet nicht notwendigerweise, dass alle Führungskräfte bezüglichunternehmerischer Prioritäten oder Technologiestrategien einerMeinung sind. Die größten Diskrepanzen bestehen zwischen CIOs undCFOs - nur 30 Prozent der weltweit Befragten gaben an, dass sich diebeiden Funktionen weitgehend einig sind. Diese neue Dynamik erzeugtSpannungen - insbesondere zwischen der Finanzabteilung und derIT-Führung.49 Prozent der Studienteilnehmer aus Deutschland gaben an, dassdie Bereitstellung von IT-Investitionen für neue digitaleTechnologien zu den heftigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen CIOund CFO ihres Unternehmens führt - weltweit gilt dies nur für 29Prozent.Die Kraft der ÜberzeugungDiese Dynamik bietet CIOs eine enorme Chance, Veränderungenvoranzutreiben. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass im Vergleichzu den Kollegen in der Führungsetage CIOs als die Effektivstengelten, wenn es um kundenzentrierte Veränderungen geht - sogar mehrals CMOs oder CEOs. Dies ist in den USA stärker ausgeprägt, wo 28Prozent der Führungskräfte den CIO für den Effektivsten halten,verglichen mit dem globalen Durchschnitt von 18 Prozent. FürDeutschland liegen hier die Zahlen bei 25 Prozent. Damit CIOs jedochdie enorme Chance nutzen können, der entscheidende Veränderungsfaktorin ihrem Unternehmen zu sein, müssen sie effektiv mit dem Rest desUnternehmens kommunizieren und alle Beteiligten überzeugen. 71Prozent der Finanzleiter sagen, dass sich die Überzeugungskraft derIT verbessern muss, um den Wandel zu vollziehen, den ihr Unternehmenerfordert. IT-Führungskräfte sollten kommunikative Fähigkeiten auchin ihren Teams weiterentwickeln und dafür sorgen, dass sie denrichtigen Mix aus technischen und wirtschaftlichen Kompetenzengepaart mit Überzeugungskraft mitbringen.Entscheidungen und wo sie zu treffen sindEs bestehen in Unternehmen durchaus Unklarheiten darüber, aufwelche Weise wichtige Technologieentscheidungen getroffen undbewertet werden sollen. Die Cloud ist entscheidend, um digitale Zielezu erreichen. Doch Befürchtungen zu Kontrollverlust stellen eineHerausforderung bei Einsatz und Migration dar, weshalb nur 30 Prozentder Führungskräfte sicher sind, dass die IT-AbteilungCloud-Anwendungen über das gesamte Unternehmen hinweg steuern kann.Agile Methoden schaffen Mehrwert für dem beschleunigten Einsatz neuerTechnologien und der Umsetzung der Digitalen Transformation. Doch esbedarf mehr Transparenz, um Leistungswerte zu überwachen. Weniger alsein Fünftel der Unternehmen (16%) nutzt ein klar definiertesRahmenwerk zur Erfolgsmessung im ganzen Unternehmen.Führend mit DatenEchtzeitdaten geben IT-Verantwortlichen die Möglichkeit, ihreInvestitionen in neue Technologien zu bewerten und bessereEntscheidungen zu treffen. Laut der Studie sagen 51 Prozent derFührungskräfte, dass die IT-Abteilung eine proaktivere Haltung zuDaten als Führungsinstrument im gesamten Unternehmen einnimmt alsandere Abteilungen, und sie glauben auch, dass sich dieser Ansatzauszahlt. Von denjenigen, die der Ansicht sind, dass die IT-Funktioneine proaktivere Haltung einnimmt, sagen 58 Prozent, dass dieserAnsatz sehr effektiv ist, um zu Wachstumszielen beizutragen.Mehr Informationen und der Zugang zum vollständigen Report"Disruption in the C-Suite" stehen hier zur Verfügung. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2518026-2&h=2633236359&u=https%3A%2F%2Fwww.apptio.com%2Fresources%2Fresearch-reports%2Fdisruption-c-suite-how-digital-transformation-imperative-changing-cxo&a=hier+zur+Verf%C3%BCgung.)Erhebungsmethodik:Die Daten für diese Studie wurden aus der Befragung von 555globalen C-Level- und C-1-Führungskräften (einschließlich CEO, CFO,CIO, CDO und COO) in zwölf Ländern und neun Branchenzusammengestellt. Jeweils rund ein Drittel stammten aus den BereichenFinanzen, IT und Infrastruktur/Betrieb. 58 Prozent der Befragtenstammen von Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz zwischen500 und 999 Millionen US-Dollar. Der Rest hat einen Jahresumsatz vonmehr als 1 Milliarde Dollar.Über ApptioApptio® unterstützt die Digitale Transformation von Unternehmen.Technologische Führungskräfte setzen auf Apptio's Machine Learning,um ihre Technologieausgaben zu analysieren, zu planen und so inLösungen investieren zu können, die Geschäftsprozesse beschleunigenund Innovationen ermöglichen. Mit Apptio lassen sich Kosten,Auslastung und Rechnungsdaten in geschäftsorientierte Perspektivenübersetzen. Dies hilft Organisationen, Ausgaben zu optimieren,strategisch zu planen und die Digitalstrategie für ihrUnternehmenswachstum voranzutreiben. Technologische Führungskräfteerhalten unmittelbar Empfehlungen, die bis zu 30 Prozent anKosteneinsparungen bei Cloud-Services schaffen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.Apptio.com© 2019 Apptio, Inc. Alle Rechte bleiben vorbehalten. 