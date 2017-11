Die digitale Transformation im Fokus (FOTO)

Minden (ots) -"Die digitale Transformation ist für uns ein wichtigerErfolgsfaktor. WAGO setzt hier einen klaren strategischen Fokus, deralle Unternehmensbereiche umfasst und sich konsequent an denBedürfnissen unserer Kunden ausrichtet", erklärt "Chief MarketingOfficer" Christian Sallach, der im Mai dieses Jahres auch das neugeschaffene Geschäftsleitungsressort "Digital Transformation Office"in der Position des "Chief Digital Officer" bei WAGO übernommen hat.Hier werden alle Digitalthemen des Unternehmens strategisch gebündeltund vorangetrieben.WAGO steht seinen Kunden mit neuen Produkten und Services alszukunftsweisender Partner zur Seite. Diesen Anspruch unterstreichtdas Unternehmen auch auf der diesjährigen SPS/IPC/Drives, Europasführender Fachmesse für elektrische Automatisierung. Unter demLeitthema "Das ist die digitale Zukunft - auf dem Weg zur SmartFactory" präsentiert WAGO seine Lösungen aus den BereichenSensor-/Aktorintegration, Cloud-Connectivity, Cyber-Security,Wandlungsfähige Produktionsprozesse, Horizontale Vernetzung und SmartData. "Der Trend der Digitalisierung stellt produzierende Unternehmenvor einige Herausforderungen, die diese mittelfristig lösen müssen",betont Christian Sallach. WAGO hat sich intensiv mit diesenAnforderungen auseinandergesetzt und zeigt konkrete Lösungsansätze,die auf Technologien basieren, die heute verfügbar sind und Anwenderneinen messbaren Mehrwert bieten. So werden beispielsweise dieWAGO-Controller PFC dank eines einfachen Software-Updates zuIoT-Controllern, die Daten aus der Feldebene direkt in die Cloudsenden. Dort können diese Daten dann aggregiert und für Analysengenutzt werden. Zum Einsatz kann dabei die WAGO Cloud Data Controlkommen, die das Bindeglied zwischen den Elementen der realen unddigitalen Welt darstellt. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Controllersowie deren Applikationen und Daten überwachen und verwalten - unddas standortunabhängig."Unser Ziel ist es, unseren Kunden hier in Nürnberg optimaledigitale Zugänge zu diesen Themen zu ermöglichen", so ChristianSallach. Deshalb stehen bei der Präsentation Benutzerfreundlichkeit,Interaktivität und digitale Erlebniswelten im Mittelpunkt. Nebeneiner großen LED-Wand und Augmented-Reality-Funktionen bietet derMessestand auf Touchscreens zahlreiche interaktive Bedienoberflächen,die den Besuchern verschiedene erste Schritte auf dem Weg zurdigitalen Fabrik aufzeigen.Über WAGODie WAGO-Gruppe zählt zu den international richtungweisendenAnbietern der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie derInterface Electronic. Im Bereich der Federklemmtechnik ist dasfamiliengeführte Unternehmen Weltmarktführer. Seit seiner Gründung1951 ist WAGO stetig gewachsen und beschäftigt heute weltweit mehrals 7.500 Mitarbeiter, davon rund 3.500 in Deutschland am Stammsitzim ostwestfälischen Minden und im thüringischen Sondershausen. ImJahr 2016 betrug der Umsatz 766 Millionen Euro.Pressekontakt:WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KGTina NoltingCorporate MarketingContent | Regional- und WirtschaftspressePhone: +49 571 887 - 77689Fax: +49 571 887 - 877689E-Mail: tina.nolting@wago.comHansastraße 2732423 MindenDeutschlandwww.wago.comOriginal-Content von: WAGO Gruppe, übermittelt durch news aktuell