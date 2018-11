Die digitale Münze Sakura Bloom (SKB) ist nun aktiv und wird auf der internationalen Handelsplattform CoinBene gehandelt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Sakura Bloom (SKB)(https://www.skb-coin.jp/en/) ist ab sofort für den Echtzeit-Handelverfügbar und ist an der virtuellen Währungsbörse CoinBene(https://www.coinbene.com/#/) notiert.SKB (https://www.skb-coin.jp/en/)-Nutzer können SKB gegen BTC(Bitcoin), SKB gegen ETH (Ethereum) oder SKB gegen USDT (Tether)handeln. Der Währungstausch mit CoinBene(https://www.coinbene.com/#/market) erleichtert es seinen Nutzern,ihre SKB-Münzen schnell und unkompliziert in die gewünschte Währungzu konvertieren.SKB (https://www.skb-coin.jp/en/) hat die "SKB Action" gestartet,mit der die Leistungen der Reagent Trennmaschine für positive Zellen(CD34) im Rahmen der regenerativen Medizin genutzt werden können. Das"SKB Health Wallet" kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden,darunter das Management von Erkrankungen, Medikamenten, Krankenakten,das Senden und Empfangen von medizinischen Daten. All dieseDienstleistungen können mit SKB (https://www.skb-coin.jp/en/)-Münzenbezahlt werden.Patienten, die eine bestimmte Menge an SKB-Münzen besitzen,erhalten Vorrang bei der Behandlung; "grenzenlose medizinischeVersorgung" für SKB-Anwender auf der ganzen Welt.Weitere Informationen zu SKB Action:https://www.skb-coin.jp/en/about/SKB_Action_en.pdfOffizielle CoinBene Handels-Website:?https://www.coinbene.com/CoinMarketCap-Website: https://coinmarketcap.com/exchanges/coinbene/CoinBene auf Twitter: https://twitter.com/coinbeneOffizielle SKB Sakura Bloom-Website: https://www.skb-coin.jp/en/SKB auf Twitter: https://twitter.com/skb_paySKB auf Facebook: https://www.facebook.com/skbpay/NEGTEC Co. Ltd. das Sekretariat für öffentliche Informationen (kyodoPR)Aufladen: Sukumuda, Sugawara, MurataTelefon: 090-8558-5868E-Mail: skb-pr@kyodo-pr.co.jpLogo -https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/778069/CoinBene_Logo.jpgOriginal-Content von: NEGTEC Co., Ltd. and Technology LLC, übermittelt durch news aktuell