Die digitale Gesundheitsakte für Ärzte und Patienten ist an mehreren Berliner Geburtskliniken in der Praxis angekommen / InterSystems HealthShare ermöglicht die Interoperabilität

Darmstadt (ots) - InterSystems leistet einen wesentlichen Beitragzur erfolgreichen Umsetzung des von der AOK initiierten digitalenGesundheitsnetzwerkes, das heute in den Regelbetrieb gegangen ist.Nach intensiven Tests und Schulungen in den vergangenen Monaten sindjetzt im ersten Schritt vier Geburtskliniken in der Hauptstadt an dasNetzwerk angeschlossen worden, mit dem Ziel, Versicherten der AOK inBerlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nach dem Start desSystems Online-Zugriff auf ihre behandlungsrelevantenMedikationspläne, Untersuchungsergebnisse und weitereGesundheitsinformationen zu ermöglichen."Wir gratulieren den Projektpartnern dazu, dass sie ihre digitalePatientenakte erstmals live im deutschen Gesundheitswesen zeigenkönnen. So werden digitale Anwendungen sektorenübergreifend nutzbarund die Gesundheitsversorgung durch den verbessertenInformationsfluss zwischen Patient, Arzt, Krankenhaus undKrankenkasse optimiert", erklärt Helene Lengler, Regional ManagingDirector DACH & Benelux bei InterSystems.Technisch basiert das Gesundheitsnetzwerk auf den Standardprofilenvon Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). Sie bieten dieVoraussetzung für die sektorenübergreifende Vernetzung vonPatientendaten zwischen Ärzten, Krankenhäusern und weiteren an derBehandlung Beteiligten - und somit auch für elektronischePatientenakten."Sana will den IHE-Standard in den kommenden zwei Jahrenbundesweit einführen und alle 53 Krankenhäuser des Konzernseinbinden", kündigt Sana-Vorstand Dr. Jens Schick an. Darüber hinaussei es für Sana von größter Bedeutung, dass die sektorenübergreifendeVernetzung so angelegt wird, dass neue Partner zu jedem Zeitpunktohne große Hürden angebunden werden können."Wir stellen die für Sana erforderliche interoperable Vernetzungsowie den autorisierten Zugriff auf die benötigten Informationen mitder Lösung InterSystems HealthShare sicher", erklärt Volker Hofmann,Manager of Healthcare bei InterSystems. "HealthShare InformationExchange vereint alle Funktionen und die gesamte Technologie, die fürdie zuverlässige Einrichtung eines Systems für den sicheren undstabilen Austausch von Gesundheitsdaten benötigt werden.""Die Patientinnen können eigene Daten und Dokumente digital zurVerfügung stellen und umgekehrt auch Unterlagen der Klinik einsehen",sagt Christian Klose, Projektleiter des digitalenGesundheitsnetzwerkes und Chief Digital Officer der AOK Nordost. Ganzkonkret können werdende Mütter per Datenupload ihren Mutterpass,Berichte zu früheren Geburten sowie Ergebnisse ambulanterVorsorgeuntersuchungen zur Verfügung stellen. Ärzte können wiederumstrukturierte Dokumente wie einen Ultraschallbefund , einenLaborbefund, den Geburtsbericht, einen OP-Bericht, den Entlassbrief,einen Arztbrief oder ein Stillprotokoll in die Akte laden. Auch derAustausch von Dokumenten zwischen den Kliniken ist möglich. Bei derEntwicklung des Netzwerkes achte man auf "Anschlussfähigkeit" auchzur Telematikinfrastruktur. "Wir wollen dazu beitragen, dieVernetzung im deutschen Gesundheitswesen voranzubringen", so Klose.