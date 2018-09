Auch digital ist Sky die erste Adresse für die UEFA Champions League: Tor-Videos aller Spiele, Vorberichte im Livestream und erste Highlights auf skysport.de

Unterföhring (ots) -- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während derlaufenden Spiele - nur Sky bietet diesen Service exklusiv inDeutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an- Erste Spielszenen aller Partien des Abends an jedem Spieltagbereits ab 23.00 Uhr sowie die ersten ausführlichenHighlight-Zusammenfassungen ab 0.00 Uhr für alle User vonskysport.de sowie in der Sky Sport App auch ohne Sky Abonnementabrufbar- Die Live-Vorberichterstattung von Sky, das neue Live-Talk- undAnalyseformat "Champions Corner" während der Spiele sowie ersteBilder auf Sky Sport News HD im Free-TVUnterföhring, 11. September 2018 - Ab der neuen Saison werdenLive-Übertragungen der UEFA Champions League erstmals in Deutschlandkomplett exklusiv im Pay-TV ausgestrahlt. Nur Sky wird im Rahmen derOriginal Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore live zeigen und denWettbewerb vom ersten bis zum letzten Spiel live begleiten. Außerdemzeigt Sky die meisten Einzelspiele der deutschen Vereine live undexklusiv. Zudem ist Sky künftig auch im Free-TV auf dem Sender SkySport News HD von Montag bis Donnerstag in jeder Champions LeagueWoche die Heimat der Königklasse im deutschen Fernsehen - mitumfangreicher Berichterstattung vor und während der Spiele sowieersten Spielszenen und Highlights nach dem Abpfiff.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofortfür alle Kunden verfügbarNachdem Sky seit Beginn der vergangenen Saison erstmals inDeutschland In-Match Videos der Bundesliga anbietet, wird dieserService ab sofort exklusiv für alle Sky Kunden erstmals auch in derUEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des SkySport-Pakets haben mit den In-Match Videos künftig die Möglichkeit,bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungender Königsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzesterZeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigungdirekten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesenService als einziger Anbieter exklusiv in Deutschland zu allenSpielen des Wettbewerbs an.Darüber hinaus bieten das Sky Sportportal skysport.de sowie dieSky Sport App sowohl Abonnenten als auch allen Usern, die noch keineSky Kunden sind, das perfekte Rundum-Angebot zur Königsklasse. Nebenumfassender Berichterstattung vor dem Spieltag und während derPartien können alle Fußballfans hier ab 23.00 Uhr erste Clips mitSpielszenen des Abends abrufen. AusführlicheHighlight-Zusammenfassungen stehen dann ab Mitternacht des jeweiligenSpieltags zur Verfügung.Auf skysport.de als auch in der Sky Sport App steht für jedermannein frei empfangbarer Livestream des Free-TV Senders Sky Sport NewsHD sowie hochwertige Video-Inhalte zur Verfügung. In dessen Rahmenkönnen Nutzer auch unterwegs die Vorberichterstattung zurLive-Übertragung, die neue Sendung "Champions Corner" während derLive-Spiele sowie die anschließenden Spielszenen und die Sendung"Alle Spiele, alle Tore" verfolgen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell