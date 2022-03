Bei dieser Top-Buffett-Aktie geht es jetzt primär um Dividendenwachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Verizon Communications (WKN: 868402) ist eine Top-Buffett-Aktie, die inzwischen im Depot von Berkshire Hathaway ein gewisses Gewicht eingenommen hat. Foolishe Investoren sollten wohlwollend honorieren, dass sie im Vergleich zum Orakel von Omaha jetzt mit einem Discount zugreifen können. Bei ca. 4,8 % Dividendenrendite ist das womöglich nicht die schlechteste Option.

Allerdings geht es bei Verizon Communications in Zukunft vor allem um eines: Um weiteres Dividendenwachstum. Riskieren wir einen Blick darauf, was der CEO der Top-Buffett-Aktie in einem Interview unlängst gesagt hat. Sowie auch darauf, warum dieses Ausschüttungswachstum nicht nur beständig, sondern sogar besonders nachhaltig sein kann.

Top-Buffett-Aktie Verizon: Dividendenwachstum voraus!

Wie CNBC unlängst ein Interview mit der Börsenpersönlichkeit Jim Cramer zusammengefasst hat, ist das Dividendenwachstum eine wichtige Priorität für das Management. Primär gehe es den Verantwortlichen darum, die eigene Kapitalintensität unter die Marke von 12 % bis zum Jahre 2024 zu bringen. Ein wichtiges strategisches Ziel. Aber direkt nach diesem Ziel gelte es, das Dividendenwachstum aufrechtzuerhalten, Schulden zu reduzieren und Aktienrückkäufe seien die Prioritäten Nummer drei und vier. Sogar über ein früher beginnendes Aktienrückkaufprogramm habe man intern bereits diskutiert.

Oder anders ausgedrückt: Für die Top-Buffett-Aktie Verizon stehen die Zeichen auf weiteres Dividendenwachstum. Das liege unter anderem daran, dass das Management in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet habe, zu investieren. Deshalb besitze man jetzt mehr Wachstumsmöglichkeiten als jemals zuvor. Diese spiele man jetzt aus, unter anderem im Telekom-Kerngeschäft. Aber auch bei neuen Initiativen, beispielsweise einer Kooperation mit Meta Platforms.

Verizon Communications bietet eine nette Dividendenrendite von derzeit 4,8 %, was attraktiv erscheint. In den vergangenen Jahren ist das Dividendenwachstum eher moderat gewesen, zuletzt beispielsweise mit einer Wachstumsrate von ca. 2,1 % im Jahresvergleich. Trotzdem erkennen wir, dass die Tendenz stimmt. Insbesondere, wenn das operative Wachstum das Ausschüttungswachstum unterfüttert.

Spannende Aktie!

Die Top-Buffett-Aktie Verizon Communications bietet eine Menge Möglichkeiten. Neben der starken Dividende wäre eine stärkere Wachstumsperspektive ein Katalysator für solide Gesamtrenditen. Vor allem, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 10 bewertet ist. Das ist ohne Zweifel nicht gerade teuer.

Wer jetzt auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, ein solides, passives Einkommen zu erhalten mit einem Fokus auf wachsende Dividenden, der ist bei Verizon Communications womöglich an einer guten Adresse. Zudem besteht die Chance, langfristig auch von steigenden Aktienkursen durch Wachstum und eine günstigere, fundamentale Bewertung zu profitieren. Verkehrt ist dieser Gesamtmix offensichtlich nicht. Aber eben auch weiterhin keine Chance, die Investoren schnell reich macht. Solide, langfristige Renditen stehen hier eher im Vordergrund.

