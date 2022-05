Mit dieser Strategie besiegt Warren Buffett das „Inflationsgespenst”

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vielen Lesern geht es wahrscheinlich so ähnlich wie mir: Sie kennen „Inflation” vor allem aus Geschichten ihrer Eltern oder Großeltern. Diese erzählten von der Hyperinflation in den 1920er-Jahren, als Menschen ihren Lohn mit Reisetaschen abholen und das Geld schnell gegen Waren eintauschen mussten, da es jeden Tag an Wert verlor. Oder...