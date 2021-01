Mit dieser Aktie möchte ich zukünftig von diesem Milliarden-Markt profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Intuitive Surgical":

Für Investoren kann es ein Erfolgsrezept sein: Setze auf Aktien, die von einem Milliarden-Markt profitieren können. Wenn der unternehmensorientierte Gesamtmix passt, könnte die Investitionsthese aufgehen. Wobei man eines stets beherzigen sollte: Es gilt, das Unternehmen in den Fokus zu rücken, und nicht ein potenzielles Marktpotenzial.

Ich jedenfalls habe erst kürzlich genau das getan und eine Entscheidung getroffen: Mithilfe einer Aktie möchte ich von einem potenziellen Milliarden-Markt profitiere und erkenne hier eine langfristig intakte Wachstumsgeschichte. Im Folgenden zunächst der Trend und dann die Aktie, die ich etwas mehr in den Fokus rücke.

Der potenzielle Milliarden-Markt

Wie gesagt: Zunächst einmal zum Markt. Als Foolisher Investor hast du bestimmt einmal von der Telemedizin gehört. Keine Sorge: Das ist nicht mein Insider-Tipp an dieser Stelle, keineswegs. Sondern eigentlich bloß die Speerspitze des größeren Marktes, den ich hier erkenne.

Ich bin nämlich überzeugt, dass die Gesundheitsbranche insgesamt vor einer Digitalisierungs- und Technologisierungswelle stehen könnte. Das heißt: Die Telemedizin ist bloß eine Einsatzmöglichkeit. Jedoch ergeben sich weitere. Egal ob die Datenverwaltung, die digitaler ablaufen könnte, oder aber Robotik-Lösungen. Auch solche Adaptionen können die Zukunft in diesem Segment sein.

Warum genau das ein Milliarden-Markt ist? Ganz einfach: Überleg mal, wie viele Arzt-Patienten-Interaktionen jeden Tag stattfinden. Sowie, wie viele Daten in diesem Markt erzeugt werden. Und vielleicht auch, wie viele Operationen jeden Tag rund um den Globus durchgeführt werden. Das könnte dir vielleicht einen Vorgeschmack geben, wie gigantisch dieser Markt ist. Und in welchem Umfang man als Investor von den Möglichkeiten profitieren kann.

Die Aktie im Fokus!

Aber jetzt wie versprochen zu der Aktie, die ich in diesem Markt zukünftig in den Fokus rücken möchte: Es ist die von Intuitive Surgical (WKN: 888024). Falls du mit dem Namen noch nichts verbinden kannst: Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, das Roboter-Lösungen zu OP-Zwecken entwickelt. Unter anderem Leistenbrüche, kleinere gynäkologische Eingriffe und auch Prostata-Operationen sind dabei zunächst im Fokus. Allerdings dürfte das Leistungsspektrum langfristig noch ausgebaut werden können.

Die Wachstumsgeschichte von Intuitive Surgical ist dabei trotz COVID-19 noch moderat intakt: Die Umsätze kletterten im vierten Quartal zuletzt um 4 % auf 1,33 Mrd. US-Dollar. Die installierte Basis an Da-Vinci-Apparaturen (so der Name der ersten, etablierten Roboter-Lösung) kletterte um 326 Geräte im letzten Quartal. Die Anzahl der Operationen stieg sogar um 6 % im Jahresvergleich.

Ein wichtiger Erfolgsgarant hinter der Aktie ist zudem die installierte Basis der Geräte: Intuitive Surgical hat bereits 5.989 Da-Vinci-Apparaturen an Krankenhäuser und Kliniken ausgeliefert. Das führt langfristig zu stabilen Umsätzen durch Wartung und Verbrauchsmaterial. Das Wachstum wird außerdem durch weitere Verkäufe konsequent verstärkt.

Wenn du mich fragst, bietet die Aktie von Intuitive Surgical daher eine attraktive Chance, um langfristig von der Digitalisierung und Technologisierung im Gesundheitswesen zu profitieren. Bloß dass eben nicht klassisch die Telemedizin in den Fokus rückt. Nein, sondern die Robotik.

Aktie in einem Milliarden-Markt!

Wie wir zudem mit Blick auf die Umsätze erkennen können, hat Intuitive Surgical bereits eine Milliarden-Schwelle durchstoßen. Die derzeitige Marktkapitalisierung von 88,4 Mrd. US-Dollar ist natürlich alles andere als gering. Weiteres langfristiges Potenzial dürfte jedoch vorhanden sein.

