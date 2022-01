Bei dieser Aktie lege ich 2022 das Fundament, damit sie eine Top-3-Wachstumsaktie wird!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist noch weit davon entfernt, eine Top-3-Wachstumsaktie in meinem Depot zu werden. Weder die Performance noch mein Einsatz sind bislang ausreichend gewesen, damit dieses Ziel auch nur ansatzweise möglich gewesen wäre.

Im kommenden Jahr 2022 möchte ich bei Axon Enterprise das Fundament legen, damit die Aktie eine Top-3-Wachstumsaktie in meinem Depot werden könnte. Das heißt nicht, dass ich so viel Geld in die Anteilsscheine nachschieße. Nein, sondern mit einer soliden Outperformance den Raum eröffne, dass bei einem Aufgehen der Investitionsthese das die Folge sein kann. Warum ich an Axon Enterprise glaube, das ist jedoch das eigentliche, relevante Thema.

Axon Enterprise: Top-3-Wachstumsaktie ab 2022?

Um es noch einmal klar zu formulieren: Ich investiere in Axon Enterprise. Aber eben nicht so viel, dass die Aktie direkt zu meinen Top-3-Wachstumsaktien aufschließen kann. Trotzdem sehe ich auch aufgrund der Marktkapitalisierung von ca. 11 Mrd. US-Dollar die Möglichkeit, dass sich das Unternehmen noch vervielfachen kann.

Alleine die Taser und Bodycams besitzen bei Sicherheitsbehörden, aber auch bei Unternehmen eine hohe Nachfrage. Schafft es das Management, die Reichweite rund um den Globus bei Behörden, bei starken, auf Sicherheit bedachten Unternehmen und Weltkonzernen und beim Privatkundensegment auszubauen, so dürfte bedeutend mehr Börsenwert möglich sein. Das ist jedoch nur ein Teil der Investitionsthese.

Axon Enterprise besitzt für mich die Vision, eine digitalere Polizei- und Justizarbeit zu gewährleisten. Daten, gewonnenes Bild- und Videomaterial und andere Beweise können auf der Cloud-Plattform Axon Evidence digitalisiert werden. Das ist im Kern das Potenzial, weshalb ich hier langfristig Potenzial wittere. Auch dahin gehend, dass die Aktie zu einer Top-3-Wachstumsaktie in meinem Depot heranreift.

Mit Blick auf das Wachstum erkennen wir dieses Vervielfachungspotenzial ebenfalls noch. Das Management sprach zuletzt von einem adressierbaren, globalen Gesamtmarkt von 52 Mrd. US-Dollar. Mit einem Umsatz von zuletzt 232 Mio. US-Dollar, einem Wachstum von 39 % im Jahresvergleich und über 39 % im Cloudsegment ist eine wachstumsstarke Basis gegeben.

Viele Gründe, Axon Enterprise zu mögen!

Für mich gibt es alleine mit Blick auf das Wachstum und das unternehmensorientierte Marktpotenzial viele Gründe, Axon Enterprise zu mögen. Das Geschäftsmodell, das in Zukunft mehr von der Cloud abhängig ist, dürfte zudem wiederkehrende Umsätze besitzen. Zudem hat das Unternehmen keine Schulden und hohe Margen. Alles attraktive Merkmale, wenn du mich fragst.

Im Endeffekt sind all diese Dinge Gründe, warum ich in Axon Enterprise eine Aktie sehe, die eine Top-3-Wachstumsaktie in meinem Depot sein sollte. Das Fundament dafür im neuen Jahr 2022 zu legen halte ich für überaus Foolish.

Der Artikel Bei dieser Aktie lege ich 2022 das Fundament, damit sie eine Top-3-Wachstumsaktie wird! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

