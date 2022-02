Bei dieser Aktie bekommst du jetzt unglaubliche 7 % Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

In diesen stürmischen Zeiten an der Börse ist eine solide Dividende viel wert. Denn die abrutschenden Aktienkurse lassen die Kursgewinne nur so dahinschmelzen. Da kommt eine ordentliche Dividende gerade recht. Je höher die Dividendenrendite, desto besser.

Tatsächlich finden sich selbst im DAX mehrere Aktien mit Dividendenrenditen jenseits von 4 %. Hier ist eine davon.

Diese Aktie überzeugt mit 7 % Dividende

Vor wenigen Tagen hat die frisch in Mercedes-Benz (WKN: 710000) umbenannte ehemalige Daimler AG ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr bekannt gegeben. Und diese Zahlen hatten es in sich, aber dazu später mehr. Denn mit dem gigantischen Gewinn hat Mercedes-Benz auch eine kräftige Dividendenerhöhung angekündigt.

In diesem Jahr können sich Aktionäre über satte 5 Euro je Aktie freuen! Aktuell zahlt man für einen Anteilsschein 72,09 Euro (Stand: 25.02.2022). Das ergibt also eine sagenhafte Rendite von knapp 7 %!

Wenn man die Aktie schon ein paar Monate in seinem Depot liegen hat, kann man sich zudem auch über ordentliche Kursgewinne freuen. In den vergangenen sechs Monaten ist der Kurs um 20 % gestiegen. Allein seit Jahresbeginn hat die Aktie entgegen des allgemeinen Abwärtstrends um mehr als 6 % zugelegt.

Dies starke Performance ist natürlich kein Zufall. Mercedes-Benz kann seit einigen Quartalen immer wieder herovorragende Gewinne aus dem Hut zaubern. Im gesamten Geschäftsjahr hat Mercedes-Benz nun einen Gewinn von unglaublichen 21,50 Euro je Aktie erreicht. Ein großer Teil des Ergebnisses ist aber auf einen Einmalgewinn aus der Trennung von der Konzerntochter Daimler Truck (WKN: DTR0CK) zurückzuführen. Aber auch ohne diesen Einmalgewinn hätte Mercedes-Benz einen Gewinn je Aktie von 12,89 Euro erzielt.

Das Blatt kann sich schnell wenden

Aktuell zahlt man also nur das 5,6-Fache des Jahresgewinns für die Aktie! Das sieht nach einem unglaublichen Schnäppchen aus.

Aber hier muss man auch bedenken, dass das Ergebnis durch besondere Umstände angeschoben wurde. Die Chipknappheit hat dazu geführt, dass die großen Autohersteller weltweit allesamt extrem gut verdienen. Da die Nachfrage größer ist als das durch die Chipknappheit verkleinerte Angebot, ist es kein Problem, die Preise anzuheben.

Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass das kein Dauerzustand ist. Der Automobilmarkt ist traditionell hart umkämpft und nur wenige Konzerne verzeichnen nachhaltig hohe Gewinne.

In den letzten Jahren kam noch eine ganze Reihe junger Autohersteller dazu, die alle ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Das erhöht den Druck auf Konzerne wie Mercedes-Benz nur noch weiter und sorgt dafür, dass die Investitionen hochgefahren werden müssen. Aus heutiger Sicht gibt es aber keinerlei Anzeichen, dass die Party in naher Zukunft enden könnte. Und je länger Mercedes-Benz mit so guten Zahlen auftrumpfen kann, desto wahrscheinlicher sind weitere Kursgewinne für die Aktie und weiter hohe Dividendenzahlungen.

