Mit diesen britischen Aktien kann man eine Million aus dem Börsencrash machen

Infolge des Ausbruchs von COVID-19 stürzte der Aktienmarkt ab und die Aktienkurse brachen auf breiter Front ein. In den Tiefen des Ausverkaufs verlor der FTSE 100-Index schwindelerregende 32 % seines Wertes. Seither haben sich jedoch viele internationale Aktien eindrucksvoll und etwas überraschend schnell erholt. Tatsächlich befürchten viele Anleger inzwischen einen zweiten Marktcrash mit einer tiefen Rezession, die sich auf die Unternehmensgewinne auswirkt.

Vielleicht lauert ein zweiter großer Ausverkauf direkt um die Ecke, vielleicht aber auch nicht. Allerdings denke ich, dass für Investoren die Möglichkeit besteht, qualitativ hochwertige und preiswerte britische Aktien zu kaufen. Hältst du diese lange genug, steigen deine Aussichten auf eine Million beträchtlich.

Die besten britischen Aktien

In Aktien zu investieren, solange sie billig sind, ist eine ideale Strategie, um langfristig Wohlstand aufzubauen. Wenn es darum geht, zu beurteilen, ob eine Aktie „billig“ ist oder nicht, gibt es mehrere Methoden, von denen einige hilfreicher sind als andere. Darüber hinaus ist es wichtig, daran zu denken, dass man beim Kauf billiger Aktien nicht einfach kaufen sollte, nur weil der Aktienkurs gefallen ist. Kauf lieber, weil der Aktienkurs zu stark gefallen ist.

Ich denke dabei an Aktien wie Carnival, Cineworld, easyJet und Taylor Wimpey. Obwohl sie einen enormen Gewinnrückgang hinnehmen mussten und ihre Bewertungen eingebrochen sind, denke ich, dass sie überverkauft und damit unterbewertet sind. Und das sogar nach den jüngsten Kurssteigerungen der jeweiligen Aktien. Mit dem Potenzial für eine rasche Erholung der zugrunde liegenden Geschäfte könnten sie zu den besten Aktien gehören, die man jetzt kaufen kann, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen.

Der Kauf von Aktien mit aufregenden Wachstumsaussichten ist auch eine solide Methode, um einige potenziell große Gewinne durch Aktienkursgewinne zu erzielen. Um diese Aktien ausfindig zu machen, empfehle ich, nach Unternehmen mit innovativen Geschäftsstrategien zu suchen, die sich neue und aufkommende Trends zunutze machen.

Nimm zum Beispiel Technologieunternehmen wie Sage und Ocado. Aber beschränke dich nicht nur auf die großen Namen im FTSE 100. Die besten Wachstumsjuwelen befinden sich oft außerhalb des Index und sind viel weniger bekannt.

Die Rückführung von Dividenden in deine Investition kann eine fantastische Möglichkeit sein, den Prozess der Compoundierung zu unterstützen. Die Auswahl der dividendenstärksten Aktien beinhaltet in der Regel die Suche nach etablierten Unternehmen, die aufgrund ihrer Spitzenposition riesige Geldsummen erwirtschaften.

Ich würde zum Beispiel empfehlen, einen Blick auf marktführende Unternehmen wie Imperial Brands Group, GlaxoSmithKline und Unilever zu werfen. Jede dieser Aktien hat eine attraktive Rendite und verfügt über reichlich Cash zur Deckung der Auszahlungen.

Man kann wirklich eine Million aus dem Marktcrash machen

Das Konzept, eine Million an der Börse zu verdienen, mag dir wie ein fantasiereicher Traum erscheinen. Was du jedoch vielleicht nicht erkennst, ist, wie einfach der Prozess tatsächlich ist. Dank der unanfechtbaren Kombination von Zeit und Zinsen ist es durchaus möglich, aus einer kleinen Investition eine riesige Endsumme zu machen.

Ich rechne dir mal ein Beispiel vor. Angenommen, du investierst 250 Euro pro Monat und erzielst eine jährliche Rendite von 12 %. Nach 33 Jahren wäre deine Investition 1.092.919 Euro wert!

In diesem Sinne solltest du die Chancen, die der Börsencrash mit sich bringt, nicht ungenutzt lassen. Ich würde heute in billige britische Aktien investieren, um den Prozess der langfristigen Vermögensbildung in Gang zu bringen.

The post Mit diesen britischen Aktien kann man eine Million aus dem Börsencrash machen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Matthew Dumigan besitzt Aktien von Carnival und Cineworld. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von GlaxoSmithKline und Unilever. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Carnival, Imperial Brands und Sage Group.

Dieser Artikel wurde von Matthew Dumigan auf Englisch verfasst und wurde am 13.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020