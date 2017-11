Mit diesen Wintergewürzen pflegen Sie sich und Ihre Zähne gesund

Berlin (ots) - Winter ist die Zeit des Naschens. Doch was derSeele gut tut, ist für die Zähne purer Stress. Plätzchen, Schokoladeund Glühwein stellen Ihre Zahngesundheit vor große Herausforderungen.Winter ist also auch die Zeit, Ihren Zähnen etwas Gutes zu tun. Denngesunde Zähne schenken nicht nur Ihrem Lächeln eine besondereStrahlkraft, sondern stärken auch Ihr Immunsystem.In der kalten Jahreszeit braucht unser Körper Wärme,Aufmerksamkeit und besondere Zuwendung. Dann sollten wir derkühlenden Pfefferminze in unserer Zahncreme etwas Wärmendes zur Seitestellen. Beispielsweise die klassischen Wintergewürze Zimt, Anis,Vanille oder Nelken. Sie heben mit ihren herrlichen Aromen unsereStimmung und besitzen obendrein äußerst gesundheitsförderlicheEigenschaften für Körper und Zähne.Zimt, eines der ältesten Gewürze und Heilmittel, wirktantibakteriell, schmerzstillend und beruhigend. Anis wird beiVerdauungsbeschwerden wegen seiner entkrampfenden Wirkung eingesetzt.Vanille fördert gezielt unsere Abwehrkräfte. Und Kurkuma wird einereinigende, energiespendende und wundheilende Wirkung zugesprochen.Alle diese wertvollen Wintergewürze vereint die Taist WinterCollection jetzt in ihren Zahncremes.Mit der Taist Winter Collection gönnen Sie sich und Ihren Zähneneine Wellnesskur - abgestimmt auf die dunkle Jahreszeit. Und alsstilvolles, originelles Geschenk zur Weihnachtszeit beweisen Sie mitder Taist Winter Collection Gesundheitsbewusstsein, Achtsamkeit undTradition. Die Verbindung genussvoller Zahnpflege und gesunder Zähneliegt Taist besonders am Herzen. In der Online-Boutique (erreichbarunter www.taist.de) finden sich vorwiegend Produkte aufausschließlich natürlicher Basis - viele davon bio-zertifiziert undvegan. Für eine warme und gesunde Weihnachtszeit.Bildmaterial: www.taist.de/presse/Winter-Collection: Georganics Ginger Mundöl (vegan,bio-zertifiziert, natürlich, ayurvedisch, weißende Wirkung);Earthpaste Cinnamon Zahncreme (vegan, natürlich, Heilerde);Drei-Königsgaben Zahncreme (vegan, natürlich, basisch, Heilerde);Apeiron Kräuter Zahncreme (vegan, bio-zertifiziert, natürlich,ayurvedisch); Kart Vanille Zahncreme (vegan, natürlich,bio-zertifiziert, weißende Wirkung); Theodent Chocolate Chip (vegan,natürliche weißende Wirkung)Pressekontakt:Wolfgang RuberGründer/CEO0049 172 843 74 21wolfgang.ruber@taist.deOriginal-Content von: Taist, übermittelt durch news aktuell