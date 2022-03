Bei diesen Aktien greifen Insider jetzt günstig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Kurssturz der vergangenen Wochen war für die Manager einiger Unternehmen offenbar ein klares Kaufsignal. Bei vielen Unternehmen gab es vermehrte Aktienkäufe durch Unternehmensinsider. Offensichtlich blicken die Manager der großen börsennotierten Unternehmen überwiegend optimistisch in die Zukunft.

Kommt es regelmäßig zu solchen Aktienkäufen, kann man das als gutes Indiz sehen, dass die Aktie günstig bewertet ist. Denn wer kann die Zukunftsaussichten besser einschätzen als das Management?

Bei diesen Aktien greifen Insider günstig zu

Natürlich sollte man dem Beispiel aber trotzdem nicht blind folgen. Die eigene Analyse kann man dadurch nicht ersetzen. Stattdessen sollte man es als Hinweis sehen, welches Unternehmen man einmal genauer unter die Lupe nehmen sollte.

Hier sind zwei Unternehmen, deren Vorstände oder Aufsichtsräte den Kurssturz für günstige Käufe genutzt haben.

Delivery Hero

Das erste Unternehmen, bei dem es umfangreiche Zukäufe gab, ist Delivery Hero (WKN: A2E4K4). Hier haben gleich mehrere Insider zugegriffen. Allen voran hat aber Unternehmensgründer Niklas Östberg seinen Anteil am Unternehmen vergrößert. Insgesamt hat er über die Börse an einem einzigen Tag Aktien im Wert von fast 14 Mio. Euro aufgesammelt.

Auffällig ist, dass an diesem Tag drei Insider in großem Volumen Aktien gekauft haben. Vielleicht wollte man an der Börse ein Zeichen setzen, dass man an den Erfolg des Unternehmens glaubt und die Aktie für extrem günstig hält.

Denn die Käufe fanden nur wenige Tage nach dem massiven Kurssturz in Folge der schwachen Quartalszahlen statt. Damals hatte Delivery Hero ein paar Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr bekanntgegeben und einen Ausblick auf das laufende Jahr gewagt. Die Kombination aus beidem scheint die Anleger enttäuscht zu haben, was für einen massiven Kurssturz gesorgt hat. Zumindest das Management ist aber offenbar von den langfristigen Aussichten so sehr überzeugt, dass man bereit ist, mehrere Millionen Euro zu investieren.

Münchener Rückversicherung

Auch bei der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) gab es in den letzten Wochen mehrere Insiderkäufe. Hier haben insgesamt vier Vorstandsmitglieder Aktien im Wert von etwa 1 Mio. Euro über die Börse gekauft. Anders als bei Delivery Hero haben die Käufe in diesem Fall nicht nach einem Kurssturz stattgefunden.

Vielmehr hat die Münchener Rück sehr überzeugende Ergebnisse für das letzte Geschäftsjahr präsentiert und rechnet mit weiter steigenden Gewinnen in diesem Jahr. Allerdings tritt die Aktie schon seit einigen Jahren auf der Stelle. Das hatte sicherlich damit zu tun, dass das Unternehmen seit einigen Jahren auf Grund der Marktbedingungen nicht mehr wachsen konnte.

Für dieses und auch die kommenden Jahre sieht man aber ein Wiederaufflammen des Gewinnwachstums. Das könnte dem Aktienkurs neuen Schwung verleihen.

Der Artikel Bei diesen Aktien greifen Insider jetzt günstig zu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt Aktien der Münchener Rückversicherung. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022