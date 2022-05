Mit diesem „Blick“ kaufe ich jetzt Wachstumsaktien

Ja, ich kaufe auch jetzt Wachstumsaktien. Der entscheidende Faktor ist, dass es für mich jetzt eine Menge Qualität zu einem bedeutend günstigeren Preis gibt. Foolishe Investoren wissen, dass das langfristig orientiert ein Merkmal für marktschlagende Renditen sein kann.

Aber jeder Investor hat seinen eigenen Blick auf die Chancen, das gilt gerade bei Wachstumsaktien. Hier ist daher eine weitere Komponente in meinem Ansatz, die überaus entscheidend ist. Und vielleicht zeigt, dass der Ansatz nicht für jeden geeignet ist.

Mein Blick auf Wachstumsaktien: Horizont & Co.!

Wir können es als Blick oder vielleicht besser als Horizont bezeichnen, wenn ich auf meine Wachstumsaktien blicke. Im Endeffekt skizziert das jedoch meine Einstellung und meine Erwartungshaltung. Als Investor bin ich in den Anfängen meiner 30er und habe entsprechend noch Jahrzehnte, bis ich an den Ruhestand denke. Das ist, um es kurz zu machen, mein favorisiertes Zeitfenster, ehe ich mit dem Geld plane.

Wenn ich daher heute Wachstumsaktien kaufe, so gebe ich ihnen eine Menge Zeit mit. Das wiederum hat mehrere Vorteile. Ich kann ihnen die Möglichkeit geben, auch eine tiefere Tech-Korrektur wieder auszugleichen. So wie eben die jetzige, bei denen High-Growth-Aktien und Corona-Profiteure signifikant abgestraft worden sind. Eine Erholung, selbst wenn sie zehn Jahre dauert, macht mir im Zweifel nichts aus. Qualität zu einem rabattierten Preis zu kaufen hilft womöglich, eher wieder in die Gewinnzone zu kommen.

Zudem kann ich den jeweiligen Aktien die Zeit geben, ihr volles operatives Potenzial zu entfalten. Das wiederum betrifft auch sehr junge Wachstumsaktien, die gerade erst dabei sind, ein Geschäftsmodell zu kreieren oder herauszufordern. Lemonade wäre so ein Beispiel, das zwar ein großes Marktpotenzial, ein gigantisches Risiko bei einer womöglich noch gigantischeren Chance besitzt. Zeit ist hier ein entscheidendes Merkmal.

Aufgrund meines Horizonts bei Wachstumsaktien kann ich im Zweifel auch Totalausfälle kompensieren. Bleiben wir bei Lemonade: Wenn diese Investitionsthese nicht aufgeht, so ist der Verlust definitiv ausgleichbar. Selbst wenn viele meiner risikoreicheren und spekulativeren Growth-Aktien nicht ihr Potenzial entfalten, so ist Zeit und die Performance der klareren Chancen der Schlüssel, um das auszugleichen. Das ist meine Ausgangslage.

Ich würde es anders sehen, wenn …

Meine Ausgangslage kann man bequem auch auf andere Perspektiven herunterbrechen. Zehn Jahre ist definitiv ein gutes Zeitfenster, um auch weiterhin in Wachstumsaktien zu investieren. Hätte ich jedoch lediglich ein bis maximal drei Jahre Zeit, so wäre ich persönlich eher geneigt, diesem Segment fernzubleiben. Eben weil ich nicht mehr die Zeit hätte, dass die jeweiligen Aktien ihr volles Potenzial ausspielen können.

Zeit und der eigene Horizont beziehungsweise die Frage, wann man wie viel des Geldes benötigt und ob man Verluste kompensieren kann, sind entscheidende Faktoren. Das ist jedenfalls der „Blick“, mit dem ich jetzt Wachstumsaktien kaufe. Wie gesagt: Es ist mein Blick.

Der Artikel Mit diesem „Blick“ kaufe ich jetzt Wachstumsaktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

