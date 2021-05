In diese deutsche E-Commerce-Wachstumsaktie investiere ich

Zugegeben, der Markt für Tierbedarf wirkt auf den ersten Blick nicht so spannend. Wenn man genauer hinsieht, ist der Markt, in dem sich Zooplus (WKN: 511170) bewegt, allerdings äußerst attraktiv für den E-Commerce. Laut Schätzungen des Managements sollen die Onlineverkäufe bis 2030 auf 18,6 Mrd. Euro anwachsen. 2020 wurden erst 4,7 Mrd. Euro umgesetzt. Das Unternehmen peilt bis 2030 einen Marktanteil zwischen 11 und 13 % am Gesamtmarkt über alle Verkaufskanäle hinweg an.

Als Zwischenziel auf dem Weg veröffentlichte Zooplus für das Jahr 2025 folgende Rahmendaten. Der Umsatz soll zwischen 3,4 und 3,8 Mrd. Euro liegen. Das EBITDA soll mindestens 130 Mio. Euro betragen. Das wäre gleichbedeutend mit einer Verdopplung des Umsatzes. Schauen wir uns als Nächstes an, wie Zooplus das Ganze operativ verwirklichen möchte.