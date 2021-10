In diese Top-E-Commerce-Aktie habe ich gerade 2.400 Euro investiert

2.400 Euro in eine spannende E-Commerce-Aktie? Okay, zugegeben: Das klingt nach mir. Schwerpunktmäßig bin ich zu einem signifikanten Anteil mit einem Wachstumsaktien-Depot in den Onlinehandel investiert. Ich glaube an diesen naheliegenden Trend, der noch jede Menge Potenzial im alltäglichen Handel besitzt.

Aber in welche Top-E-Commerce-Aktie habe ich jetzt 2.400 Euro investiert? Ausgezeichnete Frage! Es ist noch relativ frisch. So mancher aufmerksame Foolishe Leser könnte jedoch eine Ahnung haben, welche Aktie sich seit geraumer Zeit auf meiner Watchlist befindet.

Top-E-Commerce-Aktie: Shopify

Um es kurz zu machen: Ich habe in die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) als Top-E-Commerce-Aktie jetzt ca. 2.400 Euro investiert. Wie du mit Blick auf den Aktienkurs erkennen kannst, handelt es sich genauer gesagt um ca. zwei Anteilsscheine an dem Plattformbetreiber für Shop-Lösungen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Ein erster Grund hängt mit dem momentanen Discount zusammen. Bei der Shopify-Aktie wollte ich sowieso so manchen Dip kaufen. Oder, ich habe es anders formuliert: Ich kaufe in Zukunft jeden Dip. Gemessen an einem Rekordhoch von ca. 1.400 Euro hat es zu einem Aktienkurs von 1.200 Euro zumindest einen attraktiven, kleineren Discount gegeben.

Allerdings bin ich unternehmensorientiert natürlich langfristig vom Potenzial der Top-E-Commerce-Aktie überzeugt. Und das trotz einer weiterhin teuren Bewertung. Immerhin liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 40, was ohne Zweifel nicht preiswert ist. Trotzdem sehe ich zwei weitere Gründe, warum sich meiner Meinung nach eine Investition aufgedrängt hat.

Zwei Megatrends

Die Shopify-Aktie ist inzwischen schließlich mehr als nur eine E-Commerce-Aktie. Wobei zweifellos ein großer Teil des operativen Erfolgs daher rührt. Es geht auch weiterhin darum, vielen Onlinehändlern den Einstand zu erleichtern. Beziehungsweise eine schnelle Shop-Lösung ins Leben zu rufen.

Trotz eines großen Warenvolumens gibt es jedoch auch einen zweiten großen Megatrend, den die Shopify-Aktie bedient: Den der digitalen Zahlungsdienstleistungen. Genauer gesagt hat das kanadische Unternehmen im zweiten Quartal über 20 Mrd. US-Dollar an Payment Volume ausgewiesen. Das heißt, dass jeder zweite US-Dollar an Warenwert, der über das Ökosystem den Besitzer wechselt, auch transferiert wird.

Die E-Commerce-Aktie Shopify ist daher für mich eine Multi-Megatrend-Aktie. Allerdings auch das in einem definitiv großen Kosmos, der noch viel, viel, viel Potenzial besitzen dürfte.

Top-E-Commerce-Aktie: Shopify auf der Reise

Die Shopify-Aktie ist für mich nämlich noch am Start einer langfristig aussichtsreichen Reise. Es dürfte in den kommenden Jahren, vielleicht in ein oder zwei Jahrzehnten immer mehr darum gehen, ein Gegengewicht zu sein. Quasi so etwas wie das Amazon unter den privaten Onlineshop-Betreibern. Auch der Schritt in Richtung digitale Zahlungsdienstleistungen ist für mich ein Indikator in Richtung großes Tech-Ökosystem.

Geht diese Investitionsthese bei der Top-E-Commerce-Aktie auf, könnte selbst die bisherige Ausgangslage noch vergleichsweise klein sein. Pi mal Daumen 175 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung sind für diese Vision noch nicht zu viel, es könnte in vielen Jahren ebenfalls eine billionenschwere Bewertung möglich sein.

Natürlich ist auch das nicht so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber die Chance besteht, weshalb ich bereit bin, zunächst mit 2.400 Euro auf die Shopify-Aktie als Top-E-Commerce-Aktie zu setzen.

Der Artikel In diese Top-E-Commerce-Aktie habe ich gerade 2.400 Euro investiert ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shopify. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon, Short January 2022 $1940 Call auf Amazon, Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

