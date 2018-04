In diese Jobs steigen Langzeitarbeitslose am häufigsten ein (FOTO)

Hamburg (ots) -Laut Bundesagentur für Arbeit haben im vergangenen Jahr rund160.000 Langzeitarbeitslose eine Anstellung gefunden. Aber in welcheBerufe steigen sie am häufigsten ein und wie viel können sie dortverdienen? Gehalt.de hat aus insgesamt 166.570 Datensätzen dieGehälter ehemaliger Langzeitarbeitsloser in ihren neuen Berufenermittelt. Das Ergebnis: Das höchste Gehalt verdienen sie alsGebäudetechniker mit 31.500 Euro jährlich. Überwiegend fangenArbeitslose als Lagerhelfer oder Reinigungskraft an.Die meisten Arbeitslosen steigen als Lagerhelfer undReinigungskräfte einIm vergangenen Jahr stiegen Langzeitarbeitslose in 535unterschiedliche Berufe ein - am häufigsten als Helfer in derLagerwirtschaft. Rund acht Prozent aller Langzeitarbeitslosen fanden2017 in diesem Beruf ihre Anstellung. Das jährliche Bruttogehalt fürLagerhelfer liegt im Median bei rund 23.500 Euro. Auf dem zweitenRang folgen Reinigungskräfte mit einem Anteil von sieben Prozent. Sieverdienen rund 22.800 Euro im Jahr. Verkaufshelfer ohneProduktspezialisierung belegen den dritten Platz (sechs Prozent) inder Statistik. Ihr Gehalt beträgt rund 25.800 Euro im Jahr.Hohe Gehälter für Gebäudetechniker und FahrzeugführerBei der Betrachtung der Gehaltshöhe zeigt sich folgendes Bild: DerBeruf des Gebäudetechnikers ist nicht nur ein beliebter Einstiegsjobunter Langzeitarbeitslosen, sondern auch ein verhältnismäßiglukrativer. In diesem Beruf verdienen Beschäftigte mit rund 31.500Euro das höchste Gehalt im Berufsvergleich. Auch als Fahrzeugführerim Straßenverkehr können Langzeitarbeitslose knapp über 30.000 Eurojährlich verdienen.Geringe Gehälter für Küchenhilfen und ReinigungskräfteKüchenhilfen und Fachkräfte für Objektschutz verdienen imVergleich deutlich weniger. Mit rund 21.500 Euro beziehungsweise23.500 Euro erhalten sie laut Auswertung das geringste Gehalt. "Trotzdes niedrigen Einkommens für Küchenhilfen und im Objektschutz steigenviele Langzeitarbeitslose in diese Berufe ein, da hier keinespezifische Ausbildung benötigt wird und der Einstieg einfacher ist",erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.Aufstieg von Hilfs- zur FachkraftBesonders nach einer langen Zeit in der Arbeitslosigkeit kann derEinstieg in das Berufsleben schwierig und einschüchternd sein."Stellen für ungelernte Hilfskräfte bieten Langzeitarbeitslosen einegute Chance, um auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können", soBierbach weiter. Von dort kann der Aufstieg zur Fachkraft innerhalbdes Betriebs erfolgen. "Um den Aufstieg von Hilfs- zur Fachkraft zuschaffen, sollten sich ungelernte Beschäftigte bei ihrem Arbeitgebernach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten erkundigen", so Bierbachabschließend. Dies hilft vor allem dem Gehalt auf die Sprünge. EinBeispiel: Eine Bürohilfe verdient rund 24.500 Euro jährlich, währendeine gelernte Fachkraft im Büro oder im Sekretariat auf 28.300 Euroim Jahr kommt.Weitere Informationen zu dem Thema können Sie hier einsehen:http://ots.de/jTV1tAZur Methodik: Das Vergleichsportal Gehalt.de hat in Kooperationmit der Bundesagentur für Arbeit 166.570 Datensätze von Arbeitslosenanalysiert, die mindestens ein Jahr lang ohne Beschäftigung waren unddas 18. Lebensjahr vollendet haben. Untersucht wurden Berufe, in dieLangzeitarbeitslose am häufigsten einsteigen, sowie die dort aktuellausgezahlten Jahresbruttogehälter. Bei allen Berufen handelt es sichum Stellen ohne Personalverantwortung.Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegenüber dem Wert, 50 Prozent darunter. Der Median ist daher genauer alsder Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann. Q1bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen unter diesem Wert, Q3bedeutet, 25 Prozent der Gehälter liegen über diesem Wert.Anmerkung: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dervorliegenden Pressemitteilung die gewohnte männliche Sprachform beipersonenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Diesimpliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts,sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung alsgeschlechtsneutral zu verstehen sein.Über GEHALT.deGEHALT.de ist das führende Gehaltsportal im deutschsprachigenRaum. Jeden Monat unterstützt die Webseite über 3 MillionenArbeitnehmerInnen mit vielfältigen Services und wertvollenEntscheidungshilfen. 