diedruckerei.de spendet 5.000 Euro an Jugendhilfe-Organisation / Katalog aus Kunsttherapie für Jugendliche (FOTO)

Fürth (ots) -Erneut unterstützt diedruckerei.de den Verein Refugio München, einBeratungs- und Behandlungszentrum für traumatisierte Flüchtlinge, miteiner Spende, dieses Jahr in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Nebeneiner Geldspende hat diedruckerei.de die Herstellung vonAusstellungskatalogen mit Projektbildern aus der kunsttherapeutischenArbeit übernommen. Dieser Katalog zeigt besonders deutlich dieheilende Wirkung von Kunst zur Verarbeitung belastender Ereignisse.Somit ist der Katalog für die Öffentlichkeitsarbeit und als Geschenkfür Spender und Förderer eine wertvolle Unterstützung für RefugioMünchen. Das Zentrum hilft mit vielfältigen Angeboten geflüchtetenKindern und Jugendlichen, nach traumatisierenden Fluchterfahrungenwieder zurück ins Leben zu finden.Ausstellungskatalog "unterwegs"Unter dem Titel "unterwegs" zeigt die Kunstwerkstatt von RefugioBilder von Flüchtlingskindern und hat dazu einen Ausstellungskatalogherausgegeben. Margit Papamokos, die die Kunstwerkstatt vor 25 Jahrenins Leben gerufen hat, unterstreicht den Wert des künstlerischenAusdrucks: "Die Kunst ermöglicht einen besonders wirkungsvollenZugang zu Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung, da siezunächst eine nonverbale Kommunikation ermöglicht und soSprachbarrieren überwunden werden können." Im Anschluss wird über dieBilder gesprochen und dadurch die Sprache gefördert. Imkünstlerischen Prozess werden die Kinder stets von erfahrenenKunsttherapeuten des Vereins begleitet.Flüchtlingsresolution unterzeichnetDie Onlinedruckerei unterstützt Refugio München nun seit mehrerenJahren. "Onlineprinters beschäftigt Mitarbeitende aus mehr als 20Nationen. Auch Flüchtlinge sind darunter. Der Verein leistet einenwichtigen Beitrag zur Integration, von der auch Unternehmen wie wirprofitieren", betont Dr. Michael Fries, CEO von Onlineprinters. Erstim November hat sich Onlineprinters einer Resolution angeschlossen,in der die Politik zu mehr Bemühungen zur Integration vonGeflüchteten aufgefordert wird.Der klebegebundene Ausstellungskatalog umfasst 76 Seiten und wurdein einer Auflage von 800 Exemplaren auf FSC-zertifiziertem Papiergedruckt. Er kann über press@onlineprinters.com kostenlos angefordertwerden. Die beim Druck entstandenen Treibhausgase wurden im Rahmendes klimaneutralen Drucks ausgeglichen.Über Refugio MünchenRefugio München ist eines der größten psychosozialenBehandlungszentren für Flüchtlinge und Folteropfer in Deutschland. ImMittelpunkt steht die Arbeit mit traumatisierten Menschen, denen dieChance gegeben werden soll, das Erlebte zu verarbeiten. Einer dergrößten Unterstützer ist die Landeshauptstadt München. Der Verein istdarüber hinaus auf die Spenden von privatwirtschaftlichen undprivaten Förderern angewiesen.Das Spendenkonto von Refugio München:Förderverein Refugio München e.V.Bank für SozialwirtschaftIBAN: DE 54 7002 0500 0008 8278 00BIC: BFSWDE33MUEÜber das UnternehmenDie Onlineprinters Gruppe zählt zu den führenden OnlinedruckereienEuropas. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter undstellte letztes Jahr über 3 Milliarden gedruckte Werbemittel her.Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier undFlyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigenWerbesystemen werden über 18 Webshops an eine Million Kunden in 30Ländern Europas vertrieben. Der britische Marktführer Solopress undder Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil derOnlineprinters Gruppe.Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de":http://bit.ly/diedruckereidevideo