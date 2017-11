didacta 2018 - Deutschlands wichtigste Bildungsmesse weckt große Erwartungen (FOTO)

Hannover (ots) -Wertvolle Impulse zu Beginn einer neuen Legislaturperiode- "didacta DIGITAL" zeigt dringend erforderlicheInfrastrukturlösungenDie didacta 2018 wird als weltweit größte und Deutschlandswichtigste Bildungsmesse vom 20. bis 24. Februar des kommenden Jahresein starkes Zeichen für mehr und bessere Bildung setzen. Dieserwarten nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen undErzieher, Ausbilderinnen und Ausbilder, sondern auch Vertreterinnenund Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wie derDirektor des Hasso-Plattner-Instituts Professor Christoph Meinel unddie an den aktuellen Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalitionteilnehmende stellvertretende Vorsitzende der grünenBundestagsfraktion Katja Dörner.Nach 2015 wird die didacta in Hannover auch 2018 wieder zu einemechten "Bildungsgipfel im Flachland", auf dem - begleitet von einemRahmenprogramm mit mehr als 1 500 Veranstaltungen - wichtigeEntscheidungen rund um Erziehung, Bildung und Qualifizierunggetroffen werden. Neben dem, was bildungspolitisch sinnvoll ist, wirddie didacta 2018 auch zeigen, was technisch machbar ist - vor allemmit dem erweiterten Ausstellungsschwerpunkt "didacta DIGITAL", deralle Aspekte des Top-Themas Digitalisierung mit anschaulichenExponaten verdeutlicht.Alles, was "lebenslanges Lernen" wertvoll macht"In Hannover gibt es Zukunft zum Ausprobieren - von cleverenWhiteboards und bezahlbaren Schultablets über interaktive Lernportalebis hin zu denkenden Lego-Robotern, die - wie das natürlich ebenfallsauf der didacta 2018 zu findende pädagogische Holzspielzeug - bereitsbei den Kleinsten den Entdeckergeist fördern", kündigt Dr. AndreasGruchow an, der im Vorstand der Deutschen Messe AG verantwortlich fürdie didacta 2018 ist. "Gemeinsam mit dem Didacta Verband e. V. unddem Verband Bildungsmedien e. V, den ideellen Trägern der Messe,präsentieren wir die didacta erstmals in den modernen Hallen 11 bis13, um auf kurzen Wegen alle Stationen abzubilden, die in ihrerGesamtheit - mit und ohne Digitalisierung - den Wert des lebenslangenLernens vermitteln", sagt Andreas Gruchow. Auf den Themenfeldern"Frühe Bildung", "Schule / Hochschule" und "Berufliche Bildung /Qualifizierung", die zusammen mit dem Ausstellungsbereich "didactaDIGITAL" die vier Säulen der didacta 2018 bilden, wird von denAusstellern trotz oder gerade wegen der faszinierenden technischenMöglichkeiten immer wieder der lernende Mensch in den Mittelpunktgestellt.Chancen und Herausforderungen der DigitalisierungDass Digitalisierung kein Selbstzweck ist und die Bildungsbranchezu Beginn einer neuen Legislaturperiode vor der großenHerausforderung steht, neue Instrumente der Wissensvermittlungsinnvoll einzubinden, ohne Bewährtes zu vernachlässigen, glaubt auchKatja Dörner. Die stellvertretende Vorsitzende der grünenBundestagsfraktion und Vorsitzende des Arbeitskreises Wissen,Gesellschaft und Generationen, die derzeit in denSondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition für eine moderneBildungspolitik eintritt, erwartet von der didacta 2018 wichtigeImpulse: "Das Lernen für die digitale Welt ist eine der zentralenHerausforderungen, denen sich eine neue Koalition stellen muss. Wirwerden uns um die Bedingungen kümmern, damit die Schulgebäude mitBreitbandanschluss, WLAN und White Board ausgestattet werden. Abereine digitale Schule allein reicht nicht aus, um individuellesFördern und Lernen zu ermöglichen. Auch 2018 sollten auf der didactadie Zusammenhänge im Zentrum stehen: Was kann die Digitalisierungbringen, damit wir das individuelle Fördern besser hinkriegen? Wasbrauchen Schulen, LehrerInnen und SchülerInnen dafür? Die didactaschafft es immer wieder, dass dort die verschiedenen Gruppenzusammenkommen, um über die wichtigen Fragen und Herausforderungengemeinsam zu sprechen."Zu den Institutionen, die sich den Herausforderungen durch dieDigitalisierung im Bildungsbereich erfolgreich stellen, gehört dasHasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Dessen Direktor ProfessorChristoph Meinel kündigt für die didacta 2018 zwei wichtige Projektean: "Deutschland hat Nachholbedarf in puncto Digitale Bildung - dashaben der Wahlkampf und viele Studien gezeigt. DasHasso-Plattner-Institut engagiert sich seit vielen Jahren imdigitalen Bildungsbereich und wird auf der didacta 2018 zwei wichtigeZukunftsprojekte präsentieren: Die Online-Bildungsplattform openHPI,auf der sich Interessenten in kostenlosen Massive Open Online Courses(MOOCs) zum Thema IT und Innovation weiterbilden können. Die 2012gegründete Plattform konnte inzwischen mehr als 400 000 Teilnehmermit ihren allgemeinverständlichen Inhalten erreichen. Außerdemstellen wir die Schul-Cloud vor, die derzeit von Wissenschaftlern amHPI entwickelt und an 27 ausgewählten Schulen des nationalenExcellence-Schulnetzwerks MINT-EC in Deutschland getestet wird. DieSchul-Cloud soll Lehrern und Schülern den Zugang zu digitalen Lehr-und Lerninhalten verschiedener Anbieter ermöglichen."Bewährte Freikartenregelung für Lehrpersonal auch 2018 wieder inKraftDass die didacta alle Stränge des bildungspolitischen Diskurseszusammenführt und sich in ideeller wie materieller Hinsicht immerwieder als wegweisend erweist, macht sie nicht zuletzt für Lehrkräfteund Referendare aller Schularten zu einem "place-to-be". Da ist esgut zu wissen, dass das Niedersächsische Kultusministerium denLehrkräften auch zur didacta 2018 erneut eine bewährteFreikartenregelung anbietet. Sie sorgt dafür, dass "TagesticketsNachmittag" im Wert von unter 10 Euro ohne weiteres angenommen werdendürfen. Und auch die Annahme eines Tagestickets, das für den gesamtenTag zum Eintritt berechtigt, stellt für Lehrkräfte und Referendarekein größeres Problem dar. Zwar bedarf dies der Zustimmung derNiedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB), doch wegen derbesonderen Bedeutung der Veranstaltung empfiehlt dasKultusministerium der NLSchB, im Einzelfall die Annahme einerFreikarte, die ja in der Regel eine Tageskarte ist, zu genehmigen.Somit handelt das Niedersächsische Kultusministerium ganz im Sinneder Schüler und Schülerinnen, die vom Besuch ihrer Lehrkräfte auf derdidacta 2018 nur profitieren können.