dhpg verstärkt sich in der Prüfung mit einem erfahrenen Versicherungsexperten

Bonn (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft dhpg hat sichmit Thomas Bernhardt in der Jahres- und Konzernabschlussprüfung verstärkt. DerWirtschaftsprüfer und Steuerberater wechselt von PwC zur dhpg. Dortverantwortete er in leitender Position im Bereich Financial Services vorrangigdie Jahresabschlussprüfung von Versicherungsunternehmen."Als Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen müssen wir die vielfältigenGeschäftsmodelle und die Ziele unserer Mandanten verstehen, damit wir sieoptimal in allen Belangen unterstützen können. Einen Experten speziell fürVersicherungsunternehmen in unserem Team zu haben, begrüßen wir sehr", sagtAndreas Stamm, selbst Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der dhpg. AuchProf. Dr. Norbert Neu, Sprecher der Gesamtleitung, erklärt: "Wer die Branche derMandanten kennt, kann einen möglichst transparenten und effizientenPrüfungsablauf garantieren."Thomas Bernhardt studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule derWirtschaft in Bergisch Gladbach. Nach seinem Studium startete er seine Karriereim Rechnungswesen und der Bilanzierung eines schweizerischenVersicherungsunternehmens und blieb dem Branchenschwerpunkt auch danach treu. ImMärz 2012 erfolgte die Bestellung zum Steuerberater, zwei Jahre später wurde erzum Wirtschaftsprüfer ernannt.Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- undBeratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die KernbereicheWirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung undSanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mitmehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche.Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 32.000 Mitarbeitern in 120Ländern und einem Umsatzvolumen von 4 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 derinternationalen Beratungs-Netzwerke zählt.