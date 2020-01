dhpg begleitet die POLI-TAPE HOLDING GmbH beim Kauf der Schwarz-Gruppe

Bonn (ots) - Die dhpg hat die Geschäftsführung des Herstellers fürSelbstklebefolien POLI-TAPE beim Kauf der Schwarz-Gruppe beraten. Das Team derdhpg war mit der Strukturierung des Deals, der Vertragsgestaltung und-verhandlung sowie mit der Financial, Tax und Legal Due Diligence betraut. DieÜbernahme der Gesellschaft erfolgte Anfang November. Über die Höhe desvereinbarten Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.Die 1993 gegründete POLI-TAPE mit Sitz in Remagen ist einer der führendenHersteller von Selbstklebefolien in den Bereichen Textil-Transferfolien,Digitaldruckmedien, Plotterfolien, Laminierfolien sowie Application Tapes. DasUnternehmen betreibt Standorte in Deutschland, Italien und den USA. Nun ergänztsich das inhabergeführte Unternehmen mit der Schwarz-Gruppe um einen derinnovativsten Player im Branchensegment. Die Kaufoption kam aufgrund einerfrühzeitigen Nachfolgeplanung des Inhabers der Schwarz-Gruppe zustande, der demUnternehmen auch weiterhin persönlich verbunden bleibt.POLI-TAPE wird seit 2010 von der dhpg ganzheitlich betreut. dhpg hat dieGeschäftsführung der POLI-TAPE mit folgendem Team beraten:Prof. Dr. Norbert Neu, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Partner (Tax, LeadPartner)Björn Pauli, Wirtschaftsprüfer, Partner (Financial)Dr. Andreas Rohde, Rechtsanwalt, Partner (Legal)Michael Huth, Rechtsanwalt, Senior Manager (Legal)Oliver Lohmar, Steuerberater, Senior Manager (Tax)Claudia Knaebel, Manager (Legal Support)Dr. Tobias Quill, Manager (Financial Support)Marius Rademann, Consultant (Financial Support)----------------------Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Beratungsunternehmen inDeutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisierthat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elfStandorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil desNexia-Netzwerks, das mit über 32.000 Mitarbeitern in 120 Ländern und einemUmsatzvolumen von 4 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der internationalenBeratungs-Netzwerke zählt.Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137508/4497287OTS: dhpgOriginal-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell