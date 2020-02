dhpg Berlin verstärkt sich in der Beratung von Familienunternehmen mit David Richter

Bonn/Berlin (ots) - Seit Anfang des Jahres hat sich die dhpg mit einem weiterenExperten für die steuerliche Beratung von Familienunternehmen verstärkt. DavidRichter wechselt von einer mittelständischen, multidisziplinären Kanzlei inBerlin zur dhpg, wo er sich im Schwerpunkt mit Fragen in der steuerlichenGestaltungsberatung - von der Gründung über die Vermögensstrukturierung bis hinzur Nachfolge - beschäftigt."Insbesondere bei Familienunternehmen sind Familie und Unternehmen starkmiteinander verbunden. Eine vorausschauende Planung ist deshalb das A und Oeiner guten Vermögens- und späteren Nachfolgeberatung", erklärt Prof. Dr.Norbert Neu, Sprecher der Gesamtleitung der dhpg. Katrin Volkmer, Partnerin undLeiterin der dhpg Berlin, ergänzt: "Bei der Auswahl der Berater ist es unswichtig, dass sich Mandanten aus Familienunternehmen persönlich wie fachlich gutaufgehoben fühlen. Daher freuen wir uns, mit David Richter einen solchenweiteren Berater gewonnen zu haben."David Richter hat an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin studiertund ist seit 2011 Steuerberater.Über dhpg:Die dhpg ist eine der führenden, mittelständischen Prüfungs- undBeratungsunternehmen in Deutschland, die sich auf die KernbereicheWirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung undSanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mitmehr als 600 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den 15 größten seiner Branche.Die dhpg ist Teil des Nexia-Netzwerks, das mit über 32.000 Mitarbeitern in 120Ländern und einem Umsatzvolumen von 4 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 derinternationalen Beratungs-Netzwerke zählt.Pressekontakt:Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137508/4530222OTS: dhpgOriginal-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell