dfv Mediengruppe beteiligt sich an AgroBrain

Frankfurt am Main (ots) - Mit dem Start des zweiten DigitalenAgrarkarrieretags geben der Veranstalter AgroBrain und die'agrarzeitung' der dfv Mediengruppe ihre künftige Zusammenarbeitbekannt. Wer in der Agrarbranche Karriere machen will, findet durchdie Allianz des führenden Fachmediums für AgriBusiness mit demKarriere- und Weiterbildungsangebot von AgroBrain eine optimaleLösung. Arbeitgeber profitieren von den ausgezeichneten Netzwerkenbeider Partner.Die Plattform richtet sich an Hochschulabsolventen und an Profis,die sich weiterentwickeln wollen. Dafür gibt es im AgriBusinessbessere Chance als jemals zuvor. Entscheidend ist, dass die Profilebeider Seiten gut zusammenpassen. "Viele Unternehmen des AgriBusinesssind Hidden Champions, das Aufspüren und Weiterentwickeln vonTalenten ist für sie eine Kernaufgabe. Dafür kann die 'agrarzeitung'jetzt die beste Lösung anbieten", zeigt sich Sönke Reimers,Geschäftsführer der Deutscher Fachverlag GmbH, überzeugt.AgroBrain ist seit 2016 am Markt und hat sich in kurzer Zeit durchdie einzigartige Kombination aus Beratung und Stellenvermittlungeinen exzellenten Ruf als Vermittlers von Wissen, Stellen undBewerbern erarbeitet. Das Angebot wird von den ersten Adressen desAgribussines genutzt und soll weiter wachsen. Dazu hat sich die dfvMediengruppe an AgroBrain finanziell beteiligt.Worin die Attraktivität von AgroBrain für den Verlag besteht,erklärt Thomas Wulff, Verlagsleiter Agrar- & Fleischmedien bei derdfv Mediengruppe: "Wir analysieren den Stellen- undWeiterbildungsmarkt. schon seit längerem. In AgroBrain haben wireinen Partner gefunden, der uns durch die intelligente Verknüpfungvon Profil-Analysen und Lösungen für die Weiterentwicklung überzeugthat. Die Verbindung einer digitalen Plattform mit dem großenpersönlichen Einsatz für jeden Bewerber und Arbeitgeber macht denUnterschied aus zu anderen Angeboten."Stefan Krämer, Gründer von AgroBrain, beschreibt seine Zielsetzungso: "AgroBrain sieht sich als Bündeler der Besten. Und genau deswegenhaben wir uns für die agrarzeitung als Partner entschieden. Wirbieten nun den Jobsuchenden wie auch den Unternehmen im Agrarbereicheine exklusive Kombination aus Recruiting, Academy und Netzwerk."Das Angebot von AgroBrain wird in der Zusammenarbeit mit deragrarzeitung weiterentwickelt und in die Website der agrarzeitungeingebunden werden.