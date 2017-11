dfv Beteiligung Retresco gewinnt World Summit Award der UN

Berlin/Frankfurt am Main (ots) - Die Tech-Company Retresco, an derdie dfv Mediengruppe beteiligt ist, wurde von den Vereinten Nationenbeim World Summit Award (WSA) zum Gewinner in der Kategorie "Business& Commerce" gekürt. Retresco-Lösungen unterstützen Kunden unteranderem dabei, Texte vollautomatisch aus Daten zu erstellen undbestehende Inhalte zu relevanten Themenseiten zu bündeln. Speziellmit den beiden Produkten "rtr textengine" zur automatischenTextgenerierung und dem "Themen Management System" (TMS) zurautomatischen Zusammenstellung von redaktionellen Themenseiten konntedas Berliner Unternehmen überzeugen. Seit 15 Jahren prämieren dieWorld Summit Awards die weltweit innovativsten und herausragendstendigitalen Lösungen mit einem positiven Nutzen für die Gesellschaft.Unterstützt wird die Initiative vom United Nations World Summit onthe Information Society (WSIS). Alexander Siebert, Gründer undGeschäftsführer von Retresco, freut sich über die renommierteAuszeichnung: "Wir sind sehr stolz darauf, als Gewinner gekürt wordenzu sein. Das ist ein Beweis dafür, dass unsere digitalen Technologienwichtig und wertvoll für unsere Gesellschaft sind."rtr textengine: Texte automatisch generierenDie von Retresco entwickelte rtr textengine ermöglicht dasautomatische Erstellen von Texten. Dank sogenannter Natural LanguageGeneration (NLG) können Anwender vorhandene Daten nutzen und ausdiesen datengetriebene Inhalte wie Management-Berichte,Produktbeschreibungen und redaktionelle Texte in hoher Stückzahlerzeugen. Die Plattform ist für den Anwender so einfach gestaltet,dass dieser moderne Automatisierungstechnik nutzen kann, ohne selbstProgrammierer zu sein. So ermöglicht Künstliche Intelligenzautomatisiert gelungene Texte in Redaktionen, im E-Commerce und beiAgenturen. Das Besondere: Die Texte können dem individuellgewünschten Sprachduktus angepasst werden.Themen Management System: Redaktionelle Themenseiten automatischzusammenstellenDie Software TMS (kurz für Themen Management System) hilftAnwendern wie beispielsweise Redaktionen dabei, ihre Texte inhaltlichverwalten und kuratieren zu können. Durch die Bündelung vorhandenerInhalte zu Themenseiten kann bereits Geschriebenes sinnvollwiederverwertet werden. Die thematisch relevanten Seiten helfenredaktionellen Websites dabei, zu den jeweiligen Begriffen besser inSuchmaschinen aufgefunden zu werden. Der Sichtbarkeit in Google, Bingund Co. dient auch die automatische In-Text-Verlinkung, wodurchrelevante Begriffe innerhalb des Textes mit anderen Themenseitenverlinkt werden. Das von Retresco entwickelte System hilft beimStrukturieren der Texte und ermöglicht es Redaktionen, inhaltlicheTrends vollautomatisiert aufzuspüren. Durch die Analyse von Dienstenwie Google Trends, Google Analytics und Wikipedia erkennenWebsitebetreiber frühzeitig, welche Inhalte für ihre Leser relevantsind und können dazu suchmaschinenoptimierte Themenseiten ausspielen.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell