devolo Magic ist da! / Für das beste WLAN und ein magisches Interneterlebnis im ganzen Zuhause (FOTO)

Aachen (ots) -Die neue Produktserie des Aachener Unternehmens vereint diestärksten WLAN-Technologien mit der innovativsten Powerline-Technik.devolo Magic ist im Handumdrehen einsatzbereit, weil es sichselbstständig installiert - einfach einstecken, kurz warten undfertig!Für das beste Multimedia-Erlebnis im ganzen Zuhausedevolo Magic macht Highspeed-Internet zum Kinderspiel. SchnellesCloud- und Online-Gaming, Videostreaming in UHD oder einfach mitFreunden im Videocall chatten - mit devolo Magic ist das Internetimmer genau da, wo man es braucht. Denn die neue Produktreihe bringtdas Internetsignal über die Stromleitung (Powerline) des Hauses anjede gewünschte Steckdose. Der Vorteil dieser Lösung: Wände undDecken bremsen das WLAN nicht mehr aus. Mit devolo Magic wird endlichjede Steckdose zum Highspeed-Internetanschluss - und das doppelt soschnell wie bisher. Die Vorteile für Nutzer sind klar: mehr Speed,mehr Reichweite, mehr Multimedia-Spaß!Vorhang auf für perfektes WLANdevolo Magic liefert Highspeed-Internet an alle Endgeräte - egalob diese per WLAN oder LAN-Kabel angeschlossen werden. MobileEndgeräte profitierten dabei vom leistungsstarken Mesh-WLAN, denndevolo Magic sorgt ganz automatisch dafür, dass Smartphones, Tabletsund alle anderen mobilen Endgeräte stets mit dem schnellstenWLAN-Hotspot verbunden sind. Mit devolo Magic zählen ruckelndeVideostreams und Online-Spiele, langsame Downloads oderUnterbrechungen beim Hören der Lieblings-Playlist der Vergangenheitan.Einfach und schnell installiertDabei ist die Inbetriebnahme kinderleicht: Der erste Adapter wirdin eine freie Wandsteckdose gesteckt und per LAN-Kabel mit dem Routerverbunden. Anschließend werden alle weiteren Adapter dorteingesteckt, wo ein schneller Internetzugang benötigt wird. Mehr istnicht zu tun. Die Geräte erkennen sich automatisch und richtenselbstständig eine besonders sichere, verschlüsselte Verbindung ein.Zur Installation lässt sich auch die kostenlose devolo Home NetworkApp (für Apple iOS und Google Android) nutzen. Sie begleitet NutzerSchritt für Schritt, bis überall das perfekte Heimnetz eingerichtetist.Verfügbarkeit, Preise und Garantiedevolo Magic ist als LAN- und als WLAN-fähige Version erhältlich.Den günstigen Einstieg in die neue Produktserie bildet devolo Magic1. Das devolo Magic 1 WiFi Starter Kit ist ab 149,90 EUR verfügbar.Die unverbindliche Preisempfehlung für das Highend-Produkt devoloMagic 2 WiFi Starter Kit liegt bei 199,90 EUR. devolo Magic ist imdevolo Online-Shop bestellbar und wird ebenfalls in weiterenOnline-Shops sowie im stationären Handel angeboten. devolo gewährtauf alle Produkte eine Garantie von drei Jahren.Pressekontakt:devolo AGMarcel SchüllCharlottenburger Allee 6752068 Aachenmarcel.schuell@devolo.deOriginal-Content von: devolo AG, übermittelt durch news aktuell