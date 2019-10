Der deutschlandweit erste Online-Kinder-Schwimmkurs startet / Schwimmen lernen mit Salatschüssel und Badewanne (FOTO)

Euskirchen (ots) -Ab sofort startet die Euskirchener Schwimmschule Wellenbrecher dendeutschlandweit ersten Online-Kinder-Schwimmkurs, der ausschließlichvia Internet und Social Media funktioniert. "Unser Ziel ist es, sovielen Kindern wie möglich sicher und kompetent das Schwimmen näherzu bringen - ohne lästige Wartelisten und übliche Zeitfresser wielange Anfahrtswege oder chronische Terminschwierigkeiten", erklärtAqua-Pädagogin Simone Schridde (48) das innovative Angebot. SämtlicheOnline-Instrumente wurden über ein halbes Jahr lang praktischerprobt, alle Vortests wurden erfolgreich abgeschlossen. DerOnline-Schwimmkurs ist konzipiert für Eltern, die ihren mindestensfünfjährigen Kindern selbst das Schwimmen beibringen möchten. Nachaktuellen Erhebungen können über 60 Prozent der Zehnjährigen inDeutschland nicht oder nur ungenügend schwimmen. Darüber hinausschließt deutschlandweit alle vier Tage ein Schwimmbad, sodass dasSchwimmenlernen, vor allem in ländlichen Regionen, für Eltern undKinder zunehmend zur Herausforderung wird.Die fünf Lern-Module bestehen aus zahlreichen und aufwändigproduzierten Video-Tutorials direkt aus dem Schwimmbad, inklusivedetaillierter Erklärungen und Zusatzinfos. Die Inhalte sind gutverständlich, direkt umsetzbar und zum Teil sogar Zuhause machbar."Unsere anfänglichen Atemtechnik-Übungen sind durchaus Salatschüssel-und Badewannen-kompatibel", sagt Simone Schridde. Sämtliche Moduleund Videos sind zudem so konzipiert, dass Lernende und Lehrende allesin ihrem eigenen individuellen Tempo umsetzen können. Der Onlinekurs,den es noch bis Ende 2019 zum Sonderpreis von 99 Euro gibt, wirdintensiv per Mail, WhatsApp oder einer geschlossenen Facebook-Gruppebetreut und moderiert. "So bleiben die professionelle Begleitung unddamit auch unsere hohen Sicherheitsstandards jederzeitgewährleistet", betont Simone SchriddePressekontakt:Weitere Infos gibt es unter www.schwimmkurs-kinder.de oder SimoneSchridde 01782181126Original-Content von: Online-Schwimmschule Wellenbrecher, übermittelt durch news aktuell