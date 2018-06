"deutscher alltag" - Sonderausstellung von Prof. Hans-Hendrik Grimmling im Rosenhang Museum in Weilburg (FOTO)

Weilburg (ots) -Zu seiner ersten Einzelausstellung im Rosenhang Museum in Weilburgzeigt Hans-Hendrik Grimmling mächtige Gemälde aus der Serie"deutscher alltag". Brutal blicken die wuchtigen Formen in derbenschwarz-bunten Kontrasten von den Leinwänden herab und entfalten ihrepsychische Macht. Er malt großformatige Bildzyklen gegenden westlichen Einfluss. Seine Kunst ist von formstarken Metapherngeprägt, wobei das Schwarz das Tragende ist. "Die Melancholie desSchwarz habe ich im Laufe der Zeit immer mehr als Feierlichkeitbegriffen und seine vermeintliche Traurigkeit oder Trauer eher alselegische Kraft", sagt er in einer philosophischen Betrachtung überdas Schwarz. "Mir wurde klar, dass das Schwarz im Bild für mich Formbedeutet, dass ich es beim Bildermachen als Konstruktion, alsRhythmisierung, als Ordnung gebrauche und brauche."Hans-Hendrik Grimmling wurde 1947 in Zwenkau bei Leipzig geboren.Von 1970 - 1974 studierte er an der HfBK Dresden und HGB Leipzig.1977 wurde er Meisterschüler bei Gerhard Kettner. Seit seinerÜbersiedlung nach Westberlin im Jahr 1986 lebt und arbeitet er inBerlin.Von 2001 bis 2006 war er als Dozent an der Berliner TechnischenKunsthochschule tätig, von 2006 bis einschließlich 2017 alsProfessor.Die Werke Grimmlings sind in vielen bedeutenden öffentlichenSammlungen, vertreten, so auch im Berliner Kupferstichkabinett, derBerlinischen Galerie und dem Museum der Bildenden Künste, Leipzig.Die Ausstellung ist vom 24.06.-24.09.2018 im Rosenhang Museum,Ahäuser Weg 8-10 in 35781 Weilburg zu sehen. Die Öffnungszeiten sindDienstag - Sonntag von 10 - 18 Uhr.Pressekontakt:Rosenhang MuseumJoachim LegnerAhäuser Weg 8-1035781 WeilburgTel. 06471/39081info@rosenhang-museum.dewww.rosenhangmuseum.deOriginal-Content von: Rosenhang Museum, übermittelt durch news aktuell