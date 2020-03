Die deutschen Schulen müssen geschlossen werden / Kommentar von Olaf Kupfer

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Düsseldorf (ots) - Italien, Dänemark, Österreich und Irland - Deutschlandseuropäisches Umland hat die Pforten seiner Schulen und Kitas längst geschlossen.Und hat, glaubt man den Virologen bei deren Beurteilung aller Maßnahmen inZeiten der großen Krise, den Ernst der Lage verstanden - angesichts derMenschenmassen, die in Schulen in Vielzahl auf engem Raum zusammenfinden.Im laufenden Schuljahr gab es an den allgemeinbildenden und beruflichenNRW-Schulen rund 2,51 Millionen, bundesweit etwa 10,91 Millionen Schülerinnenund Schüler. Dazu rund 780 000 Lehrerinnen und Lehrer. Imposante Zahlen sinddas, die eine Rolle spielen, wenn wir uns seit Wochen darüber unterhalten, wieman Infektionsketten unterbrechen kann, um dem exponentiellen Verlauf einersolchen Ansteckung zu begegnen.Zahlen, die aber auch davon zeugen, in welcher Dimension wir hier über künftigeKinderbetreuung reden - durch Eltern, die einer Arbeit nachgehen und dem"System" also fehlen würden, wenn alternative Home-Office-Modelle nicht passen.Österreich hat das geregelt, Deutschland müsste nur zum Nachbarn schauen: Dortist Kinder-Betreuung in den Schulen in kleiner Zahl für jene Eltern angeboten,die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in ihren Berufen tätigsein sollten: Krankenschwestern und Ärzte, Polizisten oder Busfahrer. Und einigemehr. Deutschland muss - zentral gesteuert - nachziehen. Je schneller,desto besser. Kinder, heißt es, sind zwar weniger gefährdet, was Erkrankungenbetrifft, gleichzeitig sind sie aber starke Multiplikatoren - und als solcheTeil der Risikokette. Zumal in solch großer Zahl im täglichenAufeinandertreffen.Es ist also nicht die Zeit, in der wir tagelang in Beraterstäben darübersinnieren können, ob das noch geht und jenes eher nicht. Es braucht großeLösungen, die wirken, weil sie groß sind. Und nicht kleinteilige Reaktionen wieSchließungen in Niedersachsen ab kommender Woche, Teilschließungen fürOberstufenschüler in Hessen ab sofort oder jene Maßnahmen von Viersen, wo geradeeine Grundschule und einige Kitas geschlossen worden sind. Stets als Reaktionauf Infektionen. Im Polizeijargon würde man sagen: Wir müssen vor die Lagekommen. Jeder verlorene Tag bedeutet einen höheren Ausschlag derInfektionskurve. Was sind all die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen, wenn esdarum geht, Menschenleben zu retten und Risiken zu minimieren, die wir in ihrerBreite nicht kennen, wohl aber durch die Übermittlungen aus Italien erahnenkönnen. In der Not ist in Eile das zu tun, was als klarer Ablaufplan längst inder Schublade hätte liegen müssen: Katastrophenschutz. Aber darüber sprechen wirspäter.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62556/4546026OTS: Westdeutsche ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell