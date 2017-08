Die deutschen Macrons: Jens Spahn und Christian Lindner / PAS-Studie verrät, welchen Politikern deutsche Macron-Fans in Social Media und im derzeitigen Wahlkampf am nächsten stehen (FOTO)

Düsseldorf/Hamburg (ots) -Jens Spahn und Christian Lindner sind die beiden deutschenEmmanuel Macrons. Das verraten die Klicks in den sozialen Netzwerken.PAS, Initiative der Kommunikations- und Unternehmensberatungkomm.passion und von Data Science Consulting, hat mithilfe von"Social Media Analytics" die Lebenswelt und Vorlieben der deutschenMacron-Fans auf Facebook untersucht und durch KI-Algorithmenentschlüsselt. Heraus kam: Die deutschen Sympathisanten desfranzösischen Staatspräsidenten stehen - im Vergleich zumBevölkerungsdurchschnitt - Jens Spahn am nächsten, dicht gefolgt vonChristian Lindner."Christian Lindner greift die Etablierten an. Jens Spahn gilt alskonservativer Modernisierer, der konservative Positionen entschlossenvertritt und zugleich im Wählerbecken von Grün und Rot fischt", sagtProf. Dr. Alexander Güttler, CEO komm.passion. "Ein Blick auf ihreSocial-Media-Fanbase und ihren Wahlkampf zeigt Parallelen zu Macron.Und doch auch typisch Deutsches. Denn Deutschland wünscht sich nurein bisschen Macron."Macron inszenierte sich von Beginn an präsidial. Eigentlich war erschon Präsident. Er musste nur noch gewählt werden. Sein Hashtaglautete #MacronPrésident. Angriff ja, aber bitte mit Stil.Politische Botschaften ja, Meinung nein. Bei Twitter etwa verbreiteteer ausschließlich eigenen Content, kaum Retweets mit BotschaftenDritter. So ging er zahlreichen Diskussionen aus dem Weg. Er selbstwollte die Themen setzen und die Kontrolle behalten. Das gilt auchfür seine Bildauswahl: hoch professionell, immer inszeniert und stetsmit der präsidialen Würde und Distanz, die man von einemStaatsoberhaupt erwartet. Macron gibt sich jung, privat, modern.Der deutsche Macron: international, innovativ, evolutionärDieser Politiker-Typus kommt auch in Deutschland gut an. DeutscheMacron-Fans sind nah dran an Innovation, Entwicklung und Fortschritt,geben sich modern-intellektuell und lesen Richard David Precht. Siehalten nichts von Verschwörungstheorien. Sie wollen Evolution, nichtRevolution, denn sie stammen aus der Mitte der bürgerlichenGesellschaft. Sie engagieren sich im bestehenden System, nichtdagegen. Kulturell mögen sie die Bundeskunsthalle, Filmauslese vonArthaus und Ballett genauso wie Star Wars. Ihre bevorzugte Partei istdie FDP, Ideen von Bündnis 90/Grüne sind ihnen jedoch nicht fern.Deutsche Macron-Fans lesen die Wirtschaftswoche und unterstützensoziale Organisationen. Sie lachen über die heute-show, mögen esschnieke und ästhetisch, lesen selbstbewusst ihre GQ.Spahn, der konservative Modernisierer der MachtJens Spahn, aktuell knapp 93.000 Facebook-Fans, ist bei deutschenMacron-Fans überdurchschnittlich angesagt. Macron-Fans liken Spahnauf Facebook 22 Mal öfter als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ergeriert sich als der nahbare Staatsmann, als Mittelweg zwischenLindner und Macron. In seiner Social-Media-Kommunikation legt er denFokus auf eigenen Content und arbeitet viel mit Key-Botschaften:"Unser Triple für Familien: 25 Euro mehr Kindergeld pro Kind,Steuersenkungen für Familien und ein Baukindergeld fürs familiäreEigenheim". Zudem ist Spahn ganz Parteimensch. Auf vielen seinerBilder präsentiert er sich unter CDU-Mitgliedern in den Regionen."Das alles wirkt nicht aufgesetzt oder inszeniert, sondern natürlich,menschlich und authentisch. Spahn - so die Botschaft - ist in derUnion zu Hause und für die Parteimitglieder da. Und diese Botschaftkauft man ihm komplett ab. So baut man eine interne Fanbase auf",sagt Prof. Dr. Alexander Güttler.Lindner, der polarisierende MacherDeutlich anders präsentiert sich FDP-Spitzenkandidat ChristianLindner. Zwölfmal öfter als der Bevölkerungsdurchschnitt liken ihndie Macron-Sympathisanten auf Facebook. Lindner setzt wie Jens Spahnlieber auf eigene Themen. Allerdings pflegt der Liberale einenanderen Stil und geht - im Gegensatz zu Spahn - Kommentaren undFacebook-Diskussionen nicht aus dem Weg. 176.000 Fans gefällt das.Wie bei Macron wirkt sein Auftritt komplett durchgeplant, aber indeutlich anderer Rolle: Bilder zeigen ihn im Privaten, er präsentiertsich auch schon einmal im Unterhemd oder auf einer Yacht. "Lindnerinszeniert, polarisiert und provoziert - und gefällt sich darin. Dieperfekte Strategie, um die Etablierten als Außerparlamentarieranzugreifen und für Aufsehen zu sorgen", führt Prof. Dr. AlexanderGüttler aus.Zur PAS-Methodik:Im sozialen Netzwerk Facebook hat PAS mithilfe von Social MediaAnalytics die Lebenswelten der deutschen Fans von Emmanuel Macronuntersucht und durch KI-Algorithmen entschlüsselt. Mit ihren Likesauf Facebook offenbaren sie, wer sie sind. Unverfälscht undunmittelbar. PAS bildet die neuronalen Netzwerke und das sozialeGenom ab - die komplexe Lebenswelt der Fans wird so detailliertsichtbar.