Die deutsche Wirtschaft ist Rekordpessimist bei der Digitalisierung / Studie untersucht Trends in der Arbeitswelt 2018 (FOTO)

Eschborn (ots) -Die Digitalisierung kommt - aber ist die deutsche Wirtschaft auchbereit dafür? In einer aktuellen Studie von Randstad Sourcerightberichten nur 33% der befragten Führungskräfte, dass Schlüsselthemenwie Automatisierung oder künstliche Intelligenz einen positivenEffekt auf ihre Geschäftstätigkeit haben. Im internationalenVergleich ist Deutschland damit nach Japan das Land mit der höchstenSkepsis gegenüber der Digitalisierung."In Deutschland verbinden sich mit dem digitalen Wandel auch invielen Führungsetagen immer noch mehr Ängste als Hoffnungen", so LarsHewel, Group Director Business Innovation bei Randstad. DieserPessimismus hat deutliche Folgen: "Die Studienergebnisse zeigen, dass58% der befragten Führungskräfte zwar die steigende Bedeutung vonDigitalthemen durchaus wahrnehmen, aber die Investitionsbereitschaftin digitale Technologien im internationalen Vergleich niedrigbleibt."Weltweit registriert die Befragung nur in der konservativeingestellten japanischen Wirtschaft eine höhere Skepsis gegenüberder Digitalisierung. Dort beurteilt nur eine von fünf FührungskräftenKI und Automatisierung positiv. In anderen Industrieländern sind dieBefragten deutlich optimistischer: Im Nachbarland Frankreich sehen54% positive Effekte, in den Vereinigten Staaten sind es 64%. ImSchwellenland China hingegen wird die Digitalisierung mit 82% beinahedurchweg positiv beurteilt."Wenn die Führungskräfte die Digitalisierung derart pessimistischbeurteilen, senden sie ein fatales Signal ins Unternehmen hinein. Sokann in der Belegschaft natürlich kein Optimismus für den digitalenWandel entstehen. Junge, motivierte Arbeitnehmer, die Zukunftsthemenmutig anpacken möchten, werden so an den Rand gedrängt - oderentscheiden sich unter Umständen, Deutschland zu verlassen unddorthin zu gehen, wo ihr Innovationsgeist auf fruchtbaren Bodenfällt", bilanziert Lars Hewel von Randstad Deutschland.Über die StudieDie dargestellten Ergebnisse stammen aus einer quartalsweisenBefragung von Randstad Sourceright. An der Online-Umfrage nehmen 800Personalleiter und Führungskräfte aus weltweit 17 Ländern teil. Zumkostenlosen Download der Studie gelangen Sie hier:https://www.randstadsourceright.com/talent-trendsÜber Randstad Gruppe DeutschlandMit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führendePersonaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmenunterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Nebender klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppeunter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinenpassgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischerPartner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrungunter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassungsowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- undFührungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. AlsImpulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der alsGrundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamtenBranche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv undgehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einem Gesamtumsatz vonrund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800 Mitarbeiterntäglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39 Ländern, istRandstad einer der größten Personaldienstleister weltweit. Zurdeutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen RandstadDeutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowieRandstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender undSprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland istRichard Jager.Pressekontakt:VerantwortlichRandstad Deutschland PressestellePetra TimmHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 70Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deWeitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen findenSie auch im Internet unter www.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell