Die deutsche Übersetzung der NCCN Guidelines for Patients: Nierenkrebs ist jetzt verfügbar

Fort Washington, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Das NationalComprehensive Cancer Network® (NCCN (http://www.nccn.org/)®) hatmithilfe von Finanzierung durch die NCCN Foundation(https://www.nccn.org/patients/foundation/default.aspx)® und dieKidney Cancer Association die deutsche Übersetzung der NCCNGuidelines for Patients®: Nierenkrebs(https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#kidney)veröffentlicht.Die NCCN Guidelines for Patients® [NCCN Leitlinien für Patienten]sind patientenfreundliche Anpassungen der NCCN Leitlinien für dieklinische Praxis, die von Gesundheitsexperten in der ganzen Welt fürdie Bestimmung der besten Behandlungsmöglichkeiten von Krebspatientenverwendet werden. Sie enthalten unvoreingenommene fachkundigeAnleitungen von Krebszentren in den USA, die Menschen dabeiunterstützen sollen, mit ihren Ärzten über die besten Optionen fürdie Behandlung ihrer Krankheit zu sprechen."Wir sind stolz, nun auch die deutsche Übersetzung der NCCNGuidelines for Patients®: Nierenkrebs vorstellen zu können. DerZugriff auf leicht verständliche Behandlungsinformationen erlaubt esPatienten mit Nierenkrebs, informierte Entscheidungen über ihreBehandlung zu treffen", sagte Marcie R. Reeder, MPH, ExecutiveDirector der NCCN Foundation.Die NCCN Guidelines for Patients sind in leicht verständlicherSprache verfasst und schließen patientenfreundliche Elemente ein, wiez. B. Fragen, die man seinem Arzt stellen sollte, ein Begriffsglossarund medizinische Illustrationen.Die deutsche Übersetzung der NCCN Guidelines for Patients®:Nierenkrebs kann von NCCN.org/patients(https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#kidney) undmit der mobilen App NCCN Patient Guides for Cancer(https://www.nccn.org/apps/) heruntergeladen werden. Informationenüber die Druckversion finden Sie unter NCCN.org/patients(https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#kidney).Über NCCNDas National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist einegemeinnützige Vereinigung von 27 weltweit führenden Krebszentren, diesich der Patientenbetreuung, Forschung und Bildung widmen. Esarbeitet an der Verbesserung der Qualität, Wirksamkeit und Effizienzder Krebsbetreuung, damit Patienten ein besseres Leben führen können.Unter der Leitung und mithilfe des Fachwissens von Klinikexperten derMitgliederinstitutionen des NCCN entwickelt die NCCN Ressourcen, dieden zahlreichen Stakeholdern in den Gesundheitsversorgungssystemenwertvolle Informationen bereitstellen. Als Vermittler beihochqualitativer Krebsbetreuung unterstützt das NCCN die Bedeutunglaufender Qualitätsverbesserung und ist sich der Bedeutung derSchaffung von Leitlinien für die klinische Praxis bewusst, die fürdie Verwendung durch Patienten, Kliniker und andereEntscheidungsträger im Gesundheitswesen angebracht sind. NCCN.org(http://www.nccn.org/).Über die NCCN FoundationDie NCCN Foundation® wurde vom NCCN gegründet, um Menschen mitKrebs zu befähigen und fortschrittliche Innovation in der Onkologiezu fördern. Die NCCN Foundation unterstützt Menschen mit Krebs undihre Betreuer während aller Phasen der Behandlung. NCCNFoundation.org(http://www.nccnfoundation.org/)Über die Kidney Cancer AssociationDie Kidney Cancer Association [Nierenkrebsvereinigung] ist einewohltätige, nationale Organisation, die sich aus Patienten,Familienmitgliedern, Ärzten, Forschern und anderenGesundheitsexperten zusammensetzt. Sie bietet ein breites Spektrumvon Dienstleistungen an, darunter Patientenvertretung, Unterstützungsowohl öffentlicher als auch privater Forschung, Informationen undBildung. KidneyCancer.org (http://www.kidneycancer.org/)Pressekontakt:Katie Kiley Brown, NCCN+1 215-690-0238brown@nccn.orgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpgOriginal-Content von: National Comprehensive Cancer Network, übermittelt durch news aktuell