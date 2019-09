Auch deutsche Touristen in Cook-Hotel auf Sizilien gestrandet

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

ROM (dpa-AFX) - In einem Hotel des Reisekonzerns Thomas Cook in Italien sind zahlreiche Touristen gestrandet.



Rund 200 Briten, Deutsche und Franzosen warteten in der Unterkunft auf weitere Informationen, sagte eine Mitarbeiterin des Hotels "Sentido Acacia Marina" in dem sizilianischen Ort Marina di Ragusa am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben die Nachricht aus den Medien erfahren."

Die Touristen seien "nicht wütend, aber sie warten wie wir auf Informationen", sagte die Frau, die ihren Namen nicht öffentlich machen wollte. Die meisten der Gäste kämen aus Großbritannien und Deutschland. Unklar sei, ob sie ihren Urlaub fortsetzen könnten.

Der britische Konzern hat kein Geld mehr und den Betrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Allein aus Großbritannien sind etwa 150 000 Urlauber im Ausland betroffen./reu/DP/men