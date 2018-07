Auch deutsche Pharmakonzerne geben Trump nach – keine Preiserhöhungen

FRANKFURT (awp international) - Nach Kritik von US-Präsident Donald Trump an hohen Medikamentenpreisen in Amerika machen auch deutsche Pharmakonzerne Zugeständnisse. So verzichtet der Darmstädter Anbieter Merck dort vorerst auf Preiserhöhungen für Arzneien. "Wir planen derzeit keine Preiserhöhungen in den USA für den Rest des Jahres 2018", teilte Merck mit. Auch Bayer gibt Trumps Druck nach: Man habe eine Vereinbarung unterzeichnet, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten