Essenbach (ots) -Die laufende Versteigerung von 5G-Frequenzen ist eines derwichtigsten Themen für die digitale Zukunft unserer Gesellschaft.Während dieses Ereignis von vielen Medienschaffenden zum Anlassgenommen wird, den Ablauf der mehrstufigen Versteigerung und dieMöglichkeiten des neuen Mobilfunkstandards 5G zu erklären, stellensich auch Fragen, die darüber hinausgehen. Michael Pickhardt, Expertefür digitale Kommunikation, sieht als 'next big thing' rund um dasThema 5G die Diskussion um ein nationales Roaming wiederaufflammen.Er begrüßt diese Entwicklung, verbindet eine mögliche Einführungjedoch mit einem Appell an Entscheider und Vermittler aus Wirtschaftund Politik, die Fairness bei dem dann entstehenden Wettbewerb zugewährleisten.Bei einem nationalen Roaming können sich Mobilfunkgeräteautomatisch in das beste verfügbare Netz einwählen, das am jeweiligenStandort des Nutzers zu haben ist - ein technisches Szenario, dasbeispielsweise für dünner besiedelte Regionen von großem Interesseist. Im vergangenen Jahr kamen zu diesem Thema von Seiten desBundesverkehrsministeriums und der Bundesnetzagentur Bedenken auf,dass ein verpflichtendes nationales Roaming den Wettbewerb erdrückenwürde. Statt "Reinregulieren" setze man eher auf eine "Vermittler-und Schiedsrichterrolle", während die Netzbetreiber undMobilfunk-Unternehmen bieten und verhandeln. Die großen Netzbetreiberkommunizierten, dass man zu Kooperationen und zum Teilen bereit sei,auch bei einem nationalen Roaming - allerdings immer auf freiwilligerBasis.Im Zuge dieser kontroversen Diskussion gibt es eine entscheidendeHerausforderung, die es zu meistern gilt. Als Experte für digitaleKommunikation erläutert Michael Pickhardt: "Technisch undkaufmännisch ist nationales Roaming sicher lösbar. Aber ich denkeauch an diejenigen Anbieter, die schon heute massiv in den Ausbau derFlächeninfrastruktur investiert haben und diese Infrastruktur auchfür 5G nutzen werden. Sie laufen Gefahr, nun "Steigbügelhalter" fürWettbewerber zu werden, die bisher wenig oder nichts für dieseInfrastruktur getan haben." Die Konsequenz aus dieser Beobachtung desMarktes liegt für Michael Pickhardt auf der Hand: "Falls einnationales Roaming beschlossen und eingeführt wird, müsste diesemUnterschied unbedingt Rechnung getragen werden. Nur so ist eine echteFairness im marktwirtschaftlichen Wettbewerb sichergestellt." Dassdas Thema im Zuge der 5G-Versteigerungen mit Sicherheitwiederaufkommen wird, begrüßt Michael Pickhardt ausdrücklich: "Ichhalte es für sehr wichtig und dringlich, die Diskussion übernationales Roaming - sei es nun verpflichtend oder freiwillig - mitallen Beteiligten am Tisch weiterzuführen und zu einer fairen Lösungzu bringen, die aus meiner Sicht für alle, vom Mobilfunk-Unternehmenbis zum Endverbraucher, eine Win-Win-Situation sein kann."Michael Pickhardt ist Mitglied im Deutschen Industrie- undHandelskammertag und dort im Ausschuss für Informations- undKommunikationstechnologie (IKT) tätig. Zudem engagiert er sich alsHandelsrichter für den fairen Umgang zwischen Vollkaufleuten. Seitdem Jahr 1984 arbeitet er in der Telekommunikationsbranche und istheute Vorstandsvorsitzender der TDT AG, die seit über vierJahrzehnten ein Vorreiter für Lösungen in der digitalen Kommunikationist. Weitere Informationen unter www.tdt.dePressekontakt:Dr. Sascha PriesterLeiter der Pressestelle / Pressesprecher / Head of PressTDT AGSiemensstraße 1884051 EssenbachTel.: +49 8703 929 102Mobil: +49 173 6556882Email: spriester@tdt.deOriginal-Content von: TDT AG, übermittelt durch news aktuell