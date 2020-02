dentalMotion: der neue Partner für die junge Zahnmedizin (FOTO)

Herne (ots) - Junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner haben einen neuendigitalen Partner.Mit dentalMotion unterstützt dzw - Die ZahnarztWoche Studierende, Zahnärzte inder Assistenzzeit, Praxisgründer und angestellte Zahnärzte bei ihren beruflichenEntscheidungen. Das neue, rein digitale Magazin präsentiert die Storieserfolgreicher Kolleginnen und Kollegen und geht vor allem auch auf die Bedeutungeiner guten Balance zwischen Arbeit und Leben ein.Gründen - Führen - Leben: so lautet der thematische Dreiklang von dentalMotion,der sich an den beruflichen Wünschen junger Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinerorientiert. Viele wollen nach wie vor eine eigene Praxis gründen oderübernehmen, viele entscheiden sich bewusst dafür, ihrer Berufung als angestellteZahnärzte nachzugehen. Sie alle teilen den Wunsch nach Ausgleich,Work-Life-Balance und Leben."dentalMotion ist einzigartig. Denn mit diesem neuen Magazin bündeln wirerstmals den immensen Erfahrungsschatz der dzw-Redaktion für die jungeZahnmedizin", erklärt die Redakteurin Janina Ißleib.Ihr Kollege Wolf Witte ergänzt: "Wir kennen die großen Herausforderungen, vordenen Studierende der Zahnmedizin ebenso wie Zahnärzte in der Assistenzzeitstehen. Und wir unterstützen: bei allen Entscheidungen, die den Praxisalltagbetreffen, ebenso wie bei den Fragen, die im zahnmedizinischen Werdegang immerwieder gestellt werden."dentalMotion ist überall, wo unsere Zielgruppen online sind: Aufwww.dentalmotion.de und auf allen relevanten Social Media-Kanälen.Pressekontakt:WOLF WITTERedakteurTel.: +49 (0) 2323 593 361Mobil: +49 (0) 175 3224432E-Mail: w.witte@dzw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141536/4530955OTS: Zahnärztlicher Fach-Verlag GmbHOriginal-Content von: Zahnärztlicher Fach-Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell