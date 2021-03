denkstatt beteiligt sich an Umsetzung des europäischen Klimapakts

Wien (ots) - Klimapartnerschaft als Teil des europäischen Green DealsDie Generaldirektion für Klimapolitik der Europäischen Kommission (DG CLIMA) hat ein Konsortium mit Mitwirkung der denkstatt Gruppe damit beauftragt, den Europäischen Klimapakt (https://europa.eu/climate-pact/index_de) umzusetzen. Diese Initiative wurde als Teil des Europäischen Green Deals (https://www.ots.at/redirect/greendeals) ins Leben gerufen.Die neu gegründete Partnerschaft mit dem Namen "Promitto" (oder "Ich verspreche" auf Lateinisch) wird von ICF (https://www.icf.com/) geleitet und umfasst die Partner denkstatt Gruppe, CDP Europe (http://www.cdp.net/eu), Count Us In (https://www.count-us-in.org/euclimatepact/), Friends of Europe (https://www.friendsofeurope.org/), Ifok (https://www.ifok.de/en/), IASS (https://www.iass-potsdam.de/en), LOW (https://www.loweurope.eu/), Presencing Institute (https://www.presencing.org/) und Ramboll (https://ramboll.com/services-and-sectors/management-consulting). Die Partnerunternehmen unterstützen die DG CLIMA dabei,- das Bewusstsein für den Pakt zu schärfen,- ein EU-weites Verständnis für den Klimawandel zu schaffen,- Bürger und Organisationen dazu zu ermutigen, sich zu konkreten Klima- und Umweltaktionen zu verpflichten und- Räume und Möglichkeiten für Mitgestaltung, Bildung und Networking zu schaffen.denkstatt koordiniert dabei die Umsetzung in Mittel- und Osteuropa, und wird dabei einige der regionalen Koordinationszentren leiten.Der im Dezember 2020 gestartete Europäische Klimapakt ist eine EU-weite Initiative, die Menschen, Gemeinden und Organisationen dazu einlädt, sich am Klimaschutz zu beteiligen und ein grüneres Europa aufzubauen. Sein Ziel ist es, eine soziale Bewegung von Millionen von Menschen in der gesamten EU zu mobilisieren und zu unterstützen, um sich am grünen Wandel zu beteiligen, sich gegenseitig zu inspirieren, sowie Lösungen zu entwickeln und zu verbreiten."Wir sind stolz darauf, Teil von „Promitto“ zu sein und sehen diese Partnerschaft als eine großartige Gelegenheit, einen Beitrag zur Bewältigung einer der größten Herausforderungen der modernen Generation zu leisten. Geleitet von der Überzeugung, dass keine Maßnahme zu klein ist, möchte die Europäische Kommission EU-BürgerInnen aus allen Bereichen des Lebens erreichen. Wir freuen uns, das Projekt mit unserem Fachwissen zum Thema Klimawandel zu unterstützen und Netzwerke, Organisationen und BürgerInnen zu ermutigen, einen Schritt nach vorne zu machen und sich mit aktivem Handeln zu beteiligen. Jeder hat einen Beitrag zu leisten, um den Klimapakt erfolgreich zu machen.", betont Christian Plas, Managing Partner und Gründer der denkstatt Gruppe.Über die denkstatt Gruppe:Seit 1993 steht die denkstatt Gruppe für einen ganzheitlichen Denkansatz, innovative Lösungen, Kreativität und Leidenschaft. Mit knapp 130 ExpertInnen, verteilt auf 8 Standorte und 6 Länder, bietet sie maßgeschneiderte Lösungen für praktisch alle Fragestellungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Energie und Nachhaltigkeit - stets mit dem Ziel, die Gesellschaft zum Umdenken zu bewegen. Die Vereinbarkeit von wirtschaftlicher, ökologischer sowie sozialer Performance steht dabei immer im Vordergrund.Die umfangreichen Kundenreferenzen zeichnen sich durch ihre große Vielfalt aus. Sie umfassen unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Automobilindustrie, Chemie, Konsumgüter und Einzelhandel, Energiewirtschaft, Finanzen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Versicherungen, Produktion, gemeinnützige Organisationen, Immobilien, Dienstleistungsunternehmen sowie Technologie und Transport.Pressekontakt:Mag. Dr. Margit Kapfermargit.kapfer@denkstatt.atOriginal-Content von: denkstatt GmbH, übermittelt durch news aktuell