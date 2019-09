dena und EWI: Klimaschutz braucht integrierten Ansatz / Analyse auf Basis der dena-Leitstudie Integrierte Energiewende bietet Kennzahlen und Leitplanken für die klimapolitische Debatte

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) - Wenige Tage vor der nächsten Sitzung desKlimakabinetts haben die Deutsche Energie-Agentur (dena) und dasEnergiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) dazuaufgerufen, beim Klimaschutz konsequent einen integrierten Ansatz zuverfolgen. Der Moment sei günstig wie selten, die Weichen in derEnergie- und Klimapolitik grundlegend neu zu stellen. Dazu gehöre vorallem die Gestaltung eines neuen ökonomischen Rahmens für dieEnergiewende, mit einer konsequenten Bepreisung von CO2-Emissionenund einer umfassenden Reform der Steuer-, Abgaben- undUmlagensystematik für die Energieträger.In ihrer Analyse stützen sich dena und EWI auf die im Sommer 2018erschienene dena-Leitstudie Integrierte Energiewende und die jüngstenEntwicklungen in allen energierelevanten Handlungsfeldern, von derEnergiewirtschaft bis zu Verkehr, Gebäuden und Industrie. Die Zahlender dena-Leitstudie basieren ursprünglich auf Daten für das Jahr 2015und wurden im Rahmen der Analyse mit den jüngsten zur Verfügungstehenden Daten verglichen.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "DiePolitik hat erkannt, dass sie mit neuen Rahmenbedingungen den Weg fürdie integrierte Energiewende und den Klimaschutz ebnen kann. VieleVorschläge gehen in die richtige Richtung, die Debatte ist weitfortgeschritten, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ist hoch.Gleichzeitig besteht immer wieder die Gefahr, dass Teilaspekte undSymbolmaßnahmen den Blick aufs Ganze verstellen. DieErwartungshaltung, dass die Politik für die nächsten zehn bis dreißigJahre alles durchregulieren müsse, bringt uns nicht voran. Wichtigist vielmehr, dass die Politik einen Rahmen definiert, in demklimafreundliche Technologien und Geschäftsmodelle bessere Chancenhaben als klimaschädliche. Das wird verkrustete Strukturen aufbrechenund eine neue Dynamik für Energiewende und Klimaschutz freisetzen.Mit unserer Analyse wollen wir alle Kräfte unterstützen, die offensind für solch einen integrierten Ansatz."Max Gierkink, Manager am EWI: "Verschiedene Kennzahlen zeigen,dass die derzeitigen Rahmenbedingungen nicht die richtigen Anreizesetzen. Für die Szenarien der dena-Leitstudie bedeutet das, dass diedort abgebildeten Entwicklungen später einsetzen und zukünftig einehöhere Transformationsgeschwindigkeit nötig ist. In den SektorenVerkehr, Industrie und Gebäude ist der Endenergieverbrauch seit 2015weiter gestiegen. Beispielsweise in der Industrie ist damit bis 2030ein Rückgang um 32 Terawattstunden notwendig, bei gleichzeitigsteigendem Bruttoinlandsprodukt. Im Gebäudesektor müsste dieSanierungsrate auf 1,5 Prozent pro Jahr steigen. In derEnergiewirtschaft hat zwar der Anteil der Kohleverstromungabgenommen, aber beim Ausbau der erneuerbaren Energien zeichnet sichvor allem bei der Windenergie ein deutlicher Rückgang ab."Klimaziel 2030: Trends und KennzahlenAls weitere Kennzahlen, die den politischen Handlungsbedarf inEnergiewende und Klimaschutz unterstreichen, nennen dena und EWI inihrer Analyse unter anderem:- Der Ausbau der erneuerbaren Energien würde unter den aktuellenRahmenbedingungen voraussichtlich auf 1,7 Gigawatt netto proJahr sinken. Notwendig wäre bis 2030 ein Nettozubau vonmindestens 6 Gigawatt pro Jahr.- Der Bestand an batterieelektrischen Fahrzeugen hat zwischen 2015und 2018 um 30.000 zugenommen; der Bestand an Erdgasfahrzeugenist in der gleichen Zeit um 6.000 zurückgegangen. Notwendig wärebis 2030 ein Zuwachs von durchschnittlich 460.000beziehungsweise 330.000 Fahrzeugen pro Jahr.- Der Absatz von Wärmepumpen nimmt zwar zu. 2018 lag er bei 84.000Stück. Mit Blick auf das Klimaziel 2030 müsste dieInstallationsrate aber auf über 200.000 pro Jahr steigen.Leitplanken für die DebatteFür die Debatte über Instrumente und Ziele im Klimaschutz schlägtdie dena sechs Leitplanken vor:- Energiewende braucht einen neuen ökonomischen Rahmen: Dasbedeutet vor allem die Bepreisung von CO2 und eine umfassendeReform der Steuern, Abgaben und Umlagen. Wichtige Faktoren sinddabei eine klare Ausrichtung auf die Vermeidung von CO2,Aufkommensneutralität, soziale Gerechtigkeit, langfristigePlanungssicherheit und Schutz der Industrie vorWettbewerbsnachteilen.- Energiewende steht auf drei Säulen: Energieeffizienz, direkteNutzung von erneuerbarem Strom und syntheti-sche, erneuerbareKraft-, Brenn- und Grundstoffe (Powerfuels). In allen dreiSäulen muss das Transformationstempo deutlich erhöht werden. Sieergänzen sich und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.- Energiewende braucht flexible und intelligente Infrastrukturen:Ziel der Infrastrukturplanung sollte deshalb sein, zusammen miteinem weiterentwickelten Marktdesign die Flexibilität zuerhöhen, innovative Ansätze auf den Weg zu bringen und Synergienzwischen Netzen, Erzeugern und Verbrauchern besser zu nutzen.- Energiewende braucht Förderung und Beratung, Information undDialog: Ordnungsrecht und CO2-Bepreisung reichen nicht aus, umMenschen zum Handeln zu bewegen. Die Politik sollte deshalbnicht nur Druck aufbauen, sondern auch attraktive Angebote undAnreize schaffen.- Energiewende muss lernen, mit Restemissionen umzugehen:Insbesondere im Industriesektor lassen sich aus heutiger Sichtauch langfristig manche Emissionen nicht ganz vermeiden. Jeambitionierter die Klimaziele, desto mehr geht es auch darum,Kohlenstoffe zu binden.- Energiewende braucht einen integrierten Ansatz, Offenheit undInnovation: Die Energiesektoren sind im Wandel, Grenzen weichenauf, die Interaktion steigt. Dieser Wandel lässt sich nichtlangfristig vorausplanen und steuern oder in einem einzigengroßen Schritt bewältigen. Er lässt sich nur im steten Dialogauf konkrete Schritte und Herausforderungen herunterbrechen, diesich mit den im jeweiligen Moment verfügbaren Mitteln undUnterstützern bewältigen lassen. Gleichzeitig gilt es, den Blickfürs Ganze zu bewahren, globale Allianzen zu schmieden und offenfür Neues zu bleiben.Das Papier "Impuls zur aktuellen klimapolitischen Debatte.Einschätzungen auf Basis der dena-Leitstudie IntegrierteEnergiewende" ist online verfügbar unterwww.dena.de/integrierte-energiewende.