dena empfiehlt Frühjahrsoffensive zur Umsetzung des Klimapakets

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) -- Wichtige Impulse für Energiewende und Klimaschutz vonBund-Länder-Treffen erwartetAngesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Verunsicherung gilt es, konkretstabilisierende Wirtschaftsmaßnahmen zu identifizieren und sie mit Nachdruckvoran zu bringen. Es gibt ganz konkrete Maßnahmen, die bereits intensivdiskutiert wurden und die wichtige wirtschaftliche und energie- undklimapolitische Impulse liefern können. Dazu Andreas Kuhlmann, Vorsitzender derGeschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena): "In dieser Zeit gilt esauch, an den verschiedensten Stellen stabilisierende Wirtschaftsmaßnahmen zuidentifizieren und sie mit Nachdruck voran zu bringen. Aus dem im vergangenenJahr verabschiedeten Klimapaket sind viele Maßnahmen schon auf dem Weg, anderestehen noch aus. Die dena empfiehlt daher, im Rahmen einer Frühjahrsoffensivediese offenen Punkte entschlossen anzugehen, Investitionssicherheit für dieWirtschaft zu schaffen und damit gleichzeitig die Klimaschutz- undEnergiewende-Ziele zu sichern. Der Bund-Länder-Gipfel zur Energiewende kann dazueinen wichtigen Beitrag leisten. Die Maßnahmen einer solchen Frühlingsoffensivewürden erhebliche industriepolitische Impulse und Zuversicht in dieErreichbarkeit der klimapolitischen Ziele auslösen. Das wäre überdies auch dasrichtige Signal für die bevorstehende deutsche EU-Ratspräsidentschaft, von derviele auch ein entsprechendes Engagement für den Green Deal erwarten."Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zählt die dena eine schnelle Entscheidung zuden noch ausstehenden Regelungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dafürbraucht es eine Verständigung von Bund und Ländern zum Umgang mit den Hemmnissenfür Windenergie an Land, ein höheres Ausbauziel für Offshore-Wind und dieStreichung des Photovoltaik-Deckels. Die vom Kohleausstieg betroffenenUnternehmen brauchen rasch Klarheit und rechtssichere, kostengerechteRegelungen, die bei der Stilllegung auch das Alter der entsprechendenKohlekraftwerke berücksichtigen. Weiterhin soll die NationaleWasserstoffstrategie einen ambitionierten Ausbau der Elektrolyseleistungvorsehen und keine Sektoren de-facto ausschließen, um die gewaltigen Mengenabbilden zu können.Viele der im Klimapaket vorgesehenen Maßnahmen zur Erreichung einesklimaneutralen Gebäudebestands wurden bereits auf den Weg gebracht oder sindgerade in der Umsetzung. Diese Impulse haben das Potenzial, einen Beitrag zurErreichung der gesetzten Klimaschutzziele zu leisten. Damit aber vor allem diesteuerliche Absetzbarkeit der energetischen Gebäudesanierung Wirkung entfaltenkann, müssen noch einige Detailfragen wie zum Beispiel dieFachunternehmererklärung gelöst werden. Weiterhin sollte die sogenannteMieterstromregelung vereinfacht werden. Dies könnte durch die rechtlicheGleichstellung von Mieterstromanlagen und dem dort produzierten Strom mit Wärme,der Beseitigung steuerrechtlicher Hürden und einer Reduzierung der EEG-Umlageauf 40 Prozent, um Mieter und Eigentümer gleich zu stellen, geschehen.Auch die Verkehrswende muss beschleunigt werden. So muss beispielsweise einegesamtheitliche Strategie für einen leistungsfähigeren Umweltverbund definiertwerden. Mit der Erhöhung und Dynamisierung der Regionalisierungsmittel ab 2020und dem Mittelzuwachs im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) würden dieLänder einen zusätzlichen Impuls vom Bund sowie finanzielle Spielräume zurStärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erhalten. Auch solltenalternative Antriebe und Kraftstoffe jetzt zielorientiert und mit Weitblick inden Markt gebracht werden.Weitere Informationen im beiliegenden dena-Impulspapier.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Irene Beringer Chausseestraße128 a, 10115 Berlin | Tel: +49 (0)30 66 777-114, Fax: +49 (0)30 66777-699, E-Mail: beringer@dena.de, Internet: http://www.dena.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43338/4544084OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Original-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell