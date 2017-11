dena-Umfrage: Verbraucher glauben an Zukunft der Elektromobilität (FOTO)

Berlin (ots) -- Interesse der Verbraucher an alternativen Antrieben steigt: 59Prozent sehen marktbeherrschende Stellung für elektrifizierteAntriebe im Jahr 2030- Blick auf Automobilbranche nach wie vor kritisch - JungeMenschen zeigen mehr Vertrauen- Große Mehrheit schätzt eigenen Informationsstand überalternative Antriebe gering ein- Kuhlmann: "Wandel der Mobilität kommt voran - Chance für Politikund Wirtschaft!"PresseinformationDer klassische Verbrennungsmotor ist in den Augen der meistenDeutschen ein Auslaufmodell. Nur noch jeder Fünfte glaubt, dassDiesel- und Benzinfahrzeuge auch im Jahr 2030 noch den Pkw-Marktdominieren werden. Eine Mehrheit von 59 Prozent der Befragten trautrein batterieelektrischen Antrieben und Plug-in-Hybriden einedominante Rolle zu; weitere 10 Prozent setzen aufWasserstofffahrzeuge. Allerdings gibt eine große Mehrheit derBefragten auch an, dass sie sich noch nicht ausreichend überalternative Antriebstechnologien informiert fühlen. Gespalten sinddie Reaktionen auf die Frage, ob die deutschen Automobilherstellerfür den Wettbewerb um die Mobilität der Zukunft gut aufgestellt sind.Während im Schnitt knapp jeder Zweite Zweifel äußert, bewertet dieAltersgruppe der 18-29-Jährigen die Zukunftsfähigkeit der Branchedeutlich positiver: Immerhin 60 Prozent der Jüngeren haben Vertrauenin die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschenAutomobilindustrie. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenVerbraucherumfrage im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur (dena)."Die Zukunft gehört den alternativen und emissionsarmen Antrieben.Das ist bei den Verbrauchern angekommen. Jetzt geht es darum, denUmbruch als Chance zu nutzen, Angebote und Infrastrukturen auszubauenund attraktive Geschäftsmodelle zu entwickeln", sagt AndreasKuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "Die deutschenHersteller sollten weiter konsequent daran arbeiten, Verbraucherinnenund Verbraucher für innovative Antriebe zu begeistern und sie vonihrer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Die Voraussetzungen fürInnovationen in Deutschland sind sehr gut. Wir habenhochqualifiziertes Personal, eine leistungsfähige Industrie und einezunehmend interessierte Kundschaft. Zudem: Mit der Energiewende sindwir bereits mitten drin in einem der faszinierendstenindustriepolitischen Umbruchprozesse unserer Zeit. An vielen Stellenentstehen neue Ideen und Kooperationen für eine klimaschonendeEnergiezukunft. Davon beginnt auch der Mobilitätssektor zunehmend zuprofitieren. Wichtige Entscheidungen werden bei den aktuellenSondierungs- und Koalitionsgesprächen zu treffen sein. Diebeteiligten Parteien haben es in der Hand, den Wandel in derMobilität mit einem klaren Fokus auf CO2-Vermeidung voranzutreiben.Unsere Umfrage zeigt auch: Es gibt bei den Konsumentinnen undKonsumenten ein starkes Bedürfnis nach mehr Informationen.Informationsarbeit über die entsprechenden Technologien bleibt einezentrale Aufgabe für die Mobilität der Zukunft."Die Umfrage wurde von Kantar Emnid im Rahmen derdena-Informationsplattform www.pkw-label.de im August 2017durchgeführt. Telefonisch befragt wurden 1.001 Personen derdeutschsprachigen Bevölkerung in Privathaushalten ab 18 Jahren.Weitere Informationen zu den Umfrageergebnissen unterwww.dena.de/umfrage-mobilitaet.Die Informationsplattform Pkw-Label ist eine Initiative der denaund wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.Weitere Informationen unter www.pkw-label.de.dena-Leitstudie: Neben Strom werden E-Fuels wichtige Rolle inMobilität spielenAuch nach dem ersten Zwischenfazit der dena-Leitstudie IntegrierteEnergiewende werden elektrifizierte Antriebe eine wesentliche Rollezur Verringerung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionenin der Mobilität spielen. Neben der direkten Nutzung von Strom inbatterieelektrischen Fahrzeugen werden außerdem synthetisch erzeugteflüssige und gasförmige Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, einenwichtigen Beitrag leisten müssen, insbesondere bei großen Reichweitenund schwere Lasten wie im Lkw-, Luft- und Schiffsverkehr. WeitereInformationen zur dena-Leitstudie:www.dena.de/integrierte-energiewende.Diese technologieoffene Perspektive bringt die dena auch in dieExpertengruppe zur Optimierung von Antriebstechnologien undalternativen Kraftstoffen ein, die die Bundesregierung im Rahmen des"Nationalen Forums Diesel", des sogenannten Dieselgipfels, einberufenhat. Für die dena nimmt Geschäftsführerin Kristina Haverkamp an derExpertengruppe teil. Ein kurzes Interview mit Kristina Haverkamp zurZukunft der Mobilität steht online zur Verfügung unterhttp://bit.ly/2xKgdPL.Zukunft der Mobilität auf dem dena-KongressDie Zukunft der Mobilität wird auf dem dena-Kongress am 20. und21. November in Berlin ein wichtiges Thema sein. Der dena-Kongressbietet die erste Gelegenheit nach der Bundestagswahl, bei einerbranchenübergreifenden Konferenz über die Zukunft der Energiewende zudiskutieren. 